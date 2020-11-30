1 декабря вспомним победы наших хоккеистов

30.11.2020 | 15:48

Если вы любите хоккей, то сегодня прекрасный день для того, чтобы взять в руки клюшку и встать на коньки. На дворе Всероссийский день хоккея, который празднуют с 2007 года. Тогда в первый день зимы более 150 стадионов страны приняли любителей этой игры.

Также 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. К нему в Пензенской области, как и во всей России, был приурочен ряд акций. В частности, проводилось анонимное и бесплатное тестирование. В течение 10 минут каждый желающий мог узнать свой ВИЧ-статус.

За 10 месяцев 2020 года в Пензенской области зарегистрировали 264 заразившихся. По состоянию на 1 ноября 2020 года в регионе проживает 4 084 ВИЧ-инфицированных.

1 декабря отмечают еще и День невролога. Не забудьте поздравить своих знакомых медиков с праздником.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1800 году Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки, в 1853-м русская эскадра одержала победу над турецким флотом у мыса Синоп, в 1879-м боевики партии «Народная воля» совершили неудачное покушение на императора Александра II, в 1953-м в Чикаго вышел первый номер журнала Playboy, а в 1959-м был заключен международный договор об Антарктике.

1 декабря родились многие творческие люди. Это американский актер и режиссер Вуди Аллен, легендарный Геннадий Хазанов, артист цирка и эстрады Амаяк Акопян, популярный рокер Гарик Сукачев, французские скульпторы - автор памятника Петру I в Санкт-Петербурге Этьен Фальконе и создательница музея восковых фигур в Лондоне Анна Мария Тюссо.

Также 1 декабря появились на свет советские военачальники Василий Блюхер и Георгий Жуков и русский математик Николай Лобачевский.

В народном календаре 1 декабря Платон и Роман Зимоуказатели. По погоде сегодня наши предки судили обо всей зиме: по утру - о ее начале, по полудню - о середине, по вечеру - о конце.

Именины 1 декабря отмечают Николай, Платон и Роман.

Полнолуние. Лунный календарь рекомендует провести день спокойно, без излишней активности: почитать, погулять, посмотреть хороший фильм и набраться сил перед чем-то важным.