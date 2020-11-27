28 ноября - Всемирный день сострадания

27.11.2020 | 13:34

Сегодня, 28 ноября, отмечается Всемирный день сострадания. В его основе лежит религиозный принцип ахимсы - непричинения вреда всему живому (людям, животным, растениям).

Праздник учредили в 2012 году по инициативе индийского поэта, журналиста и общественного деятеля Притиша Нанди. Организаторы призывают мировое сообщество к миру, любви и взаимопониманию.

У православных христиан 28 ноября - первый день Рождественского (Филиппова) поста. Продлится он 40 дней и закончится лишь в канун Рождества, в ночь с 6 на 7 января.

Православие учит, что этот пост необходим верующим, чтобы войти в праздник с чистой душой, светлыми помыслами и укрепленным духом. Идея воздержания от жирной и тяжелой пищи была принята последователями христианства с самого его возникновения.

Поначалу Рождественский пост длился всего неделю, а потом патриарх Лука Хрисоверг в 1160 году продлил его до 40 дней.

Любопытно, что сразу в двух странах, Албании и Панаме, сегодня отмечают День независимости.

28 ноября известно и рядом исторических событий. В 1365 году в центре Московского кремля был основан Чудов монастырь. В 1734-м при отливке Царь-колокола вышли из строя две литейные печи.

В народном календаре 28 ноября отмечено как Гурьев день. Считалось, что зима показывает свой характер: может разыграться метель или неожиданно повалить снег, воет сильный северный ветер. Погода меняется с непредсказуемой частотой.

Наши предки верили, что в Гурьев день нечистая сила, которая живет в конюшнях и амбарах, покидает села до самых Святок.

Именины сегодня отмечают Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Самсон и Филипп.

В этот день родились немецкий философ Фридрих Энгельс, русский поэт Александр Блок, австрийский писатель Стефан Цвейг, советский филолог, академик Дмитрий Лихачев и советский писатель и поэт Константин Симонов.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь называет этот день самым счастливым в лунном цикле. Сегодня будут хорошо идти дела, а все задуманное можно будет легко воплотить в реальность. Ничего не бойтесь и идите вперед!