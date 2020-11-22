23 ноября нарисуем акварель

22.11.2020 | 08:41

В понедельник, 23 ноября, праздник не только для художников, но и для всех, кто любит рисовать. Сегодня отмечается Международный день акварели.

Техника акварели родилась в Китае, а в Европе распространилась в XVII веке. Аqua по-латински означает «вода», поэтому слово «акварель» переводится как «водянистая». В основе акварельных красок лежат клеи растительного происхождения, растворимые водой. Только ими можно создать воздушные переходы из одного цвета в другой, достичь легкости изображения.

В России общество акварелистов было учреждено в 1887 году. В настоящее время в стране действует Школа акварели и Академия акварели и изящных искусств С. Андрияки.

В преддверии праздника в городах по всему миру проходят выставки художников, рисовавших и рисующих в этой технике.

23 ноября в Казахстане отмечают День дорожной полиции, в Литве – День воинов, в Японии – День благодарности труду.

В истории 23 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1763 году Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию, в 1869-м в Шотландии спустили на воду «Катти Сарк» - единственный классический чайный клипер, сохранившийся до наших дней, в 1917-м декретом Совнаркома были уничтожены сословия и гражданские чины дореволюционной России, а в 2004-м стартовала массовая многопользовательская онлайн-игра World of Warcraft.

23 ноября родились нарком просвещения Анатолий Луначарский, детский писатель Николай Носов, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владислав Волков.

В народном календаре сегодня - Родион и Ераст. Крестьяне в этот день приносили в церковь хлеб и большой кусок соли для освящения. Их затем скармливали скоту, чтобы животные были здоровы. Кстати, если раньше имя Эраст ассоциировалось в основном с романом Николая Карамзина «Бедная Лиза», то с изданием серии романов Бориса Акунина о Фандорине, где главного героя зовут Эраст Петрович, популярность имени среди наших современников значительно возросла.

Именины 23 ноября также отмечают Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокопий, Родион, Серафим и Терентий.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует сегодня забыть о личных амбициях и привлечь к реализации планов партнеров, сотрудников или друзей. Желательно пересмотреть свою жизненную позицию, попросить прощения у тех, кого обидели, и подготовиться к новому этапу в биографии, если он давно планировался.