15 ноября - День вторичной переработки

14.11.2020 | 15:19

«Ребята, в путь, в путь, в путь! Идем сдавать посуду, ее берут не всюду», - пел в одной из своих шуточных песен Владимир Высоцкий. Еще в советское время было принято сдавать в пункты приема стеклянные бутылки, картон и газеты.

Сегодня, 15 ноября, самый подходящий день, чтобы вспомнить об этом и разложить по специализированным контейнерам накопившуюся в доме стеклотару, макулатуру или пластиковые бутылки. Так вы отметите Всемирный день вторичной переработки.

Ресурсы на планете небезграничны, человечеству давно пора задуматься над тем, чтобы использовать более дешевое сырье и снизить загрязнение окружающей среды. Сдавая использованные вещи на переработку, вы внесете свою лепту в борьбу за чистоту Земли.

Сегодня в России отмечается Всероссийский день призывника. Как правило, в этот день устраиваются празднично-патриотические мероприятия для призывников и их родителей. Однако в 2020-м пандемия коронавируса внесла свои коррективы: весенний призыв впервые проходил в условиях повышенной санитарно-эпидемиологической готовности, а от массовых мероприятий приходится отказываться.

Призыв новобранцев в Вооруженные силы РФ проходит два раза в год. До 2008 года юноши уходили служить на два года, но с 1 января 2008-го срок военной службы по призыву сократился до одного.

Также 15 ноября в России отмечается и День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью. В этот день в 1988 году было организовано 6-е управление МВД СССР. Основные направления деятельности специалистов - борьба с терроризмом, коррупцией, наркобизнесом, незаконным оборотом оружия, организованной преступностью, раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений.

В 30-х годах прошлого века 15 ноября было отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1932 году в Казанском соборе в Ленинграде открылся Музей истории религии; год спустя, в 1933-м, в Москве началось регулярное движение троллейбусов, а еще годом позже, в 1934-м, в СССР показали первую звуковую телепередачу.

15 ноября родились русский актер Павел Мочалов, народная артистка СССР Александра Яблочкова, советский и российский инженер-оружейник Игорь Стечкин, советский футболист и хоккеист, футбольный тренер Михаил Якушин.

В народном календаре сегодня Акиндин и Пигасий. В народе говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». То есть в овинах сушили зерно, разжигая огонь, а все возможные работы переносили домой из-за короткого светового дня.

Именины сегодня отмечает Константин.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня лучше не строить никаких планов и не начинать новое дело, а заняться домашним хозяйством, соблюдая осторожность во всем - начиная от нарезки овощей для борща и заканчивая переходом улицы.