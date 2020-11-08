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9 ноября даем зарок на Параскеву

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9 ноября отмечается Международный день антиядерных акций. Общественники устраивают пикеты, демонстрации и мероприятия протеста против развития атомной энергетики и за повышение ее безопасности. Кроме того, они организуют лагеря около опасных объектов и устанавливают информационные знаки в местах с повышенным радиоактивным фоном.

Также 9 ноября отмечается Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. Дата выбрана неслучайно, ведь ночь с 9 на 10 ноября 1938 года вошла в историю Германии как Хрустальная ночь, или Ночь разбитых витрин: произошел массовый еврейский погром. Именно им обозначено начало холокоста, который привел к гибели около шести миллионов евреев.

9 ноября связано еще с двумя историческими событиями, произошедшими в Германии. В этот день в 1923 году был подавлен Пивной путч в Мюнхене, а в 1989-м началось разрушение Берлинской стены - одного из самых известных символов холодной войны.

9 ноября - канун дня святой Параскевы, поэтому в народном календаре его называют Зарок на Параскеву. В этот день было принято давать обет сделать какую-либо сложную работу. Наши предки верили: если обет выполнить, Параскева исполнит заветное желание или пошлет здоровье всей семье.

Именины в этот день отмечают Андрей, Афанасий, Вилли, Иван, Капитолина, Максим, Марк, Николай, Сергей и Степан.

9 ноября родились создатель сгущенного молока американец Гейл Борден, русский писатель Иван Тургенев, один из основоположников детективного жанра француз Эмиль Габорио, русский теоретик футуризма Велимир Хлебников, народная артистка СССР Александра Пахмутова, советский шахматист, восьмой чемпион мира, международный гроссмейстер Михаил Таль, а также советский инженер, первый организатор часового производства в Пензе Виктор Скорняков.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня хорошо начинать долгосрочные проекты, выполнение которых вы долго откладывали.

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