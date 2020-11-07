8 ноября - Международный день пианиста

07.11.2020 | 16:24

Если в детстве вы ходили в музыкальную школу по классу фортепиано, вспомните, как в начале пути непослушными пальцами разучивали гаммы и как усложнялись с каждым годом произведения, которые вы разучивали. 8 ноября во всем мире отмечается неформальный праздник - День пианиста. К нему имеют отношение не только музыканты, виртуозно владеющие черно-белой клавиатурой, но и поклонники фортепианной музыки, студенты-музыканты, преподаватели и даже мастера, создающие инструмент. Так что если вы можете сыграть хотя бы «собачий вальс», празднуйте!

8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение - «всепроникающие лучи». В честь этого события дата избрана сразу для двух профессиональных праздников - Международного дня радиологии и Дня рентгенолога. Они не имеют официального статуса, но профессиональное сообщество отмечает их с 2012 года.

8 ноября произошло несколько знаменательных событий. В 1943-м в СССР был учрежден военный орден «Победа» и орден Славы трех степеней, в 1961-м вышел в эфир первый выпуск игры Клуба веселых и находчивых - КВН, а в 1975-м капитан Валерий Саблин поднял восстание на корабле «Сторожевой» с целью смены партийно-государственного аппарата.

В народном календаре 8 ноября - Дмитриев день, когда было принято справлять поминки по усопшим, как и накануне.

Именины сегодня празднуют Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк и Феофил.

8 ноября появились на свет многие творческие люди: писатели Брэм Стокер (автор «Дракулы») и Маргарет Митчелл (ее перу принадлежат «Унесенные ветром»), актеры Вера Комиссаржевская, Ален Делон и Олег Меньшиков, а также футболист и тренер Гус Хиддинк.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня легко поддаться на провокацию, пуститься в авантюру или ввязаться в конфликт. Будьте осторожны и сохраняйте душевное равновесие.