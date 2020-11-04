5 ноября вспомним о сокрушительной силе цунами

04.11.2020 | 13:21

«Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко: что ни день, то снова поиск, снова бой…» Сегодня, 5 ноября, наверняка эта песня «русского Киплинга», кавалера ордена Красной Звезды Игоря Морозова прозвучит за множеством столов. И споют ее те, кто сегодня отмечает День военного разведчика.

Упоминания о разведывательной деятельности появляются в начале XIX века, когда при военном министерстве была создана секретная экспедиция. В ее подразделениях велась не только разведка на территории противника (поиск, сбор сведений, составляющих военную тайну и представляющих ценность для России), но и контрразведка (выявление разведчиков врага и дезинформация противника).

5 ноября 1918 года вышел приказ, которым был утвержден штат ведомства. С этого момента ведет свою историю Главное разведывательное управление - ГРУ.

А еще сегодня отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Дата его связана с историей о японском крестьянине, который 5 ноября 1854 поджег свой урожай, чтобы предупредить жителей деревни о грозящем им цунами. Кстати, слово «цунами» происходит от двух слов: «цу» (гавань, порт) и «нами» (волна).

В истории 5 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день (23 октября по старому стилю) в 1917 году нелегально вернувшийся из Финляндии Владимир Ленин неожиданно появился в Петрограде на конспиративном заседании ЦК РСДРП(б) и настоял на практической подготовке к вооруженному восстанию для передачи власти Советам, в которых в это время преобладали большевики.

5 ноября 1929 года в Москве открылся первый в СССР планетарий, в 1940-м Франклин Делано Рузвельт одержал победу в президентской гонке, а в 1957-м в Болгарии открыли знаменитый памятник советским воинам-освободителям «Алеша».

В народном календаре сегодня день Якова. На Якова крестьяне «закармливали» землю: раскидывали по полю куски пирога, оставшегося от вчерашнего праздника Казанской иконы Божией Матери. На них слетались птицы, которые, по поверью, своим чириканьем могли упросить землю дать на следующий год хороший урожай.

Именинники 5 ноября Александр, Афанасий, Владимир, Евфросинья, Емельян, Иван, Игнатий, Максим, Николай, Петр и Яков.

В этот день родились художник Кузьма Петров-Водкин, актриса Вивьен Ли, режиссер Кира Муратова, певец и композитор Джо Дассен и рок-музыкант Брайан Адамс.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день одним из лучших для решения финансовых вопросов, работы, бизнеса, начала любого дела, принятия важных решений.