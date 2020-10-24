Зять! 25 октября не забудь поздравить любимую тещу!

24.10.2020 | 14:36

25 октября, в последнее воскресенье месяца, вся Россия отмечает День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта).

Современную жизнь невозможно представить без машин, которых становится больше с каждым годом. Благодаря скоростным механизмам мы можем преодолевать огромные расстояния за незначительное время, увеличивается и число профессий, обслуживающих транспорт. Поэтому в День автомобилиста мы поздравляем не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических специалистов, руководителей автотранспортных предприятий.

Кстати, не только в России, но и на Украине, и в Белоруссии сегодня поздравляют автомобилистов и желают им безопасных дорог, зеленого света во всех начинаниях и «ни гвоздя ни жезла!».

В воскресный октябрьский день вы можете побаловать себя просмотром старого, но ничуть не надоевшего фильма «Белое солнце пустыни» и в очередной раз восхититься Верещагиным в исполнении Павла Луспекаева: «Я мзды не беру, мне за державу обидно!» Именно Верещагин воплотил образ неподкупного стража экономических интересов страны. А 25 октября в России отмечается День таможенника.

Впервые указ о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских» появился в 1653 году. Его издал царь Алексей Михайлович. С этого момента таможня стала государственной службой.

Еще один профессиональный праздник, который отмечается сегодня, - День работника кабельной промышленности. Он был учрежден в честь события, произошедшего в 1879 году. Тогда инженеру немецкой электрической компании Siemens & Halske было выдано свидетельство, разрешающее проведение работ на построенном компанией заводе по изготовлению изолированной проволоки и телеграфных кабелей в Санкт-Петербурге.

Знаменательно 25 октября и для жителей Дальнего Востока. Они празднуют День Приморского края. В Литве сегодня отмечают День конституции, а в Беларуси - праздник мельников.

А еще в четвертое воскресенье месяца можно отметить необычный праздник - Международный день тещи. Это прекрасный повод, чтобы растопить лед между близкими людьми. А уж если вы у «второй мамы» любимый зять, то сам бог велит пожелать ей здоровья и благополучия.

И сколько бы анекдотов и частушек ни ходило про отношения тещи с зятем, как бы ни утверждали иные мужчины, что самый счастливый человек на земле - Адам, у которого никогда не было тещи, помните: дружба с матерью жены - залог вашего семейного благополучия!

25 октября произошло несколько знаменательных событий. В 1854 году произошла крупнейшая битва Крымской войны 1853-1856 гг. - Балаклавское сражение, в 1922-м в Советской России завершилась Гражданская война, а в 1990-м вышел в эфир первый выпуск телеигры Влада Листьева «Поле чудес».

25 октября появились на свет французский композитор Жорж Бизе, советская и российская оперная певица Галина Вишневская, испанский художник Пабло Пикассо, французская актриса театра и кино Анни Жирардо.

В народном календаре 25 октября - Андрон Звездочет. В это время продолжался помол: из зерна делали крупу и муку, самым популярным блюдом на столах наших предков была каша - ячменная, овсяная или пшенная.

Именины сегодня отмечают Александр, Богдан, Денис, Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай и Тарас.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня возможны повышенная эмоциональность и нервная возбудимость. Постарайтесь не поддаваться на провокации, избегайте конфликтов.