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21 октября приготовим блюда из яблок

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21 октября в России нет официальных праздников, но можно присоединиться к англичанам и полакомиться яблоками или приготовить какое-нибудь блюдо с ними.

Сегодня в Великобритании отмечают День яблока. Устраиваются фестивали, на которых можно увидеть и попробовать сотни различных сортов яблок, купить саженцы или определить, что за сорт вырос в саду.

Кроме того, на празднике проводится конкурс на самую длинную полоску кожуры, которая получается при очистке яблока. В Книгу рекордов Гиннесса занесено достижение американки, чистившей яблоко в течение 11 часов 30 минут и получившей кожуру длиной 52 метра 51 сантиметр.

Также британцы 21 октября празднуют День Трафальгарского сражения. Жители страны вспоминают победу в 1805 году в главном морском противостоянии британского и франко-испанского флотов XIX века. В честь этого события в Лондоне проходит военно-морской парад, к подножию колонны Нельсона на Трафальгарской площади возлагают венки.

В истории 21 октября известно и другими знаменательными событиями. В этот день в 1520 году португальский мореплаватель и исследователь Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии его именем. В 1879-м американский изобретатель Томас Алва Эдисон испытал свою первую лампу накаливания с угольной нитью. В 1994-м в России была учреждена ежегодная премия ТЭФИ, а в 1997-м - литературная премия Александра Солженицына.

В народном календаре 21 октября - Трифон и Пелагея. В этот день наши предки опускали на дно рек бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой. Подо льдом температура воды не опускается ниже нуля градусов, поэтому продукты не портились, но и не замерзали. При необходимости во льду делали прорубь и доставали бочки. А хозяйки в этот день вынимали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки.

21 октября родились шведский химик, инженер, изобретатель динамита Альфред Нобель, писатель и драматург Евгений Шварц, американский джазовый трубач Диззи Гиллеспи, писательница-фантаст Урсула Ле Гуин, а также советский, нидерландский и британский физик Андрей Гейм, ставший лауреатом не только Нобелевской, но и Шнобелевской премии.

Именины сегодня отмечают Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пелагея, Петр, Таисия и Татьяна.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь гласит, что день пройдет в спокойствии, неожиданных событий не произойдет. Посвятите время семье, друзьям и близким. Также сегодня благоприятное время для завязывания новых знакомств. А вот одалживать деньги или вещи не рекомендуется, иначе с ними уйдут покой и удача.

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