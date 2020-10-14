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Не забудь!

15 октября - Всемирный день мытья рук

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В четверг, 15 октября, во всем мире отмечается День белой трости. Это не праздник, а напоминание человечеству о том, что рядом с видящими живут незрячие люди.

В 1921 году житель британского города Бристоля Джеймс Биггс после несчастного случая потерял зрение. Он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости, а чтобы ее замечали прохожие и водители, покрасил трость в белый цвет. Это новшество подхватили незрячие по всему миру.

Кроме того, 15 октября - Всемирный день мытья рук. Как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации здравоохранения, в масштабе планеты немытые руки влекут катастрофические последствия: через них в организм человека попадают возбудители таких заболеваний, как холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп и ОРВИ.

Сегодня же во всем мире будут чествовать жительниц поселков, сел, деревень и хуторов. Международный день сельских женщин был учрежден в 1995 году конгрессом женщин при ООН. Праздник должен напомнить жителям Земли, насколько важен женский труд в аграрном секторе.

Кроме того, в Бразилии сегодня День учителя, в Тунисе - День эвакуации, в Белоруссии - День работников фармацевтической и микробиологической промышленности.

В истории 15 октября отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1880 году в Кельне прошло празднество в честь завершения строительства собора во имя святых Петра и Марии, в 1940-м в Нью-Йорке состоялась мировая премьера политической киносатиры на Гитлера - фильма Чаплина «Великий диктатор», в 1967-м торжественно открыли памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, а в 2000-м на Монмартре появилась Стена любви.

В народном календаре 15 октября Куприян и Устинья. Это день избавления от злых духов и очищения от бесов. Считалось, что если не прочитать молитву и не обратиться к святым, то в грешников, пьяниц и блудниц вселяется бес. В пьяницах он проявляется в виде белой горячки, поэтому в день Куприяна и Устиньи за избавление от вредной привычки молились особенно усердно.

В этот день родились поэты Алексей Кольцов и Михаил Лермонтов, меценат и русский промышленник Савва Мамонтов, немецкий философ Фридрих Ницше, советский писатель Илья Ильф, певец и музыкант Вячеслав Бутусов и народный артист России Николай Басков.

Именинники 15 октября - Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан и Федор.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня можно стать свидетелем довольно странных или даже необъяснимых событий. А еще в эти сутки есть вероятность увидеть вещий сон. В целом день обещает быть энергичным, поэтому календарь рекомендует не сидеть на месте, а провести время с пользой.

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