10 октября позаботимся о своем психическом здоровье

09.10.2020 | 14:53

Сегодня, 10 октября, во всем мире отмечается День психического здоровья, учрежденный по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке ВОЗ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на планете почти миллиард людей страдает психическими заболеваниями, а каждый второй имеет шанс получить психическое расстройство в течение жизни.

Самым распространенным психическим заболеванием является депрессия: ей подвержены 26% женщин и 12% мужчин.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1918 году в России официально ввели новую орфографию. Из алфавита были исключены ять (ѣ), фита (ѳ) и десятеричное (i). Вместо них следовало употреблять соответственно Е, Ф, И. Твердый знак (ъ) исключался на конце слов и частей сложных слов, но сохранился в качестве разделительного символа.

10 октября 1932 года торжественно открыли пять энергоблоков Днепровской гидроэлектростанции имени В. И. Ленина. В этот день в 1970-м обрела независимость Республика Фиджи. А в 1976-м 98-летний грек Димитрион Иорданидис преодолел марафонскую дистанцию 42 км 195 м за 7 часов 33 минуты. Кроме того, 10 октября считается днем рождения социальной сети «ВКонтакте».

В народном календаре этот день известен как Савватий Пчельник. На Савватия заканчивались Пчелиные девятины - девять дней, в течение которых нужно подготовить пчел к зиме. Пчеловоды убирали в омшаники последние ульи.

Именины сегодня отмечают Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр и Федор.

10 октября родились французский живописец Жан Антуан Ватто, итальянский композитор Джузеппе Верди, норвежский путешественник Фритьоф Нансен, русский геолог, географ и писатель Владимир Обручев, советский и российский актер театра и кино Бруно Фрейндлих и советский телеведущий, диктор Центрального телевидения Евгений Суслов.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь утверждает, что энергетика дня будет тяжелой. Есть вероятность попасть под ее влияние и нагрубить близким людям. Поэтому постарайтесь направить все силы на поддержание внутреннего спокойствия. При этом день совершенно не подходит для заключения брака. Лучше приготовьте что-нибудь вкусное и посмотрите кино.