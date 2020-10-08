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Не забудь!

9 октября приготовим яичницу или омлет

Печать

Сегодня подходящий день, чтобы вооружиться авторучкой, листом бумаги и написать кому-нибудь не электронное, а самое настоящее письмо. А потом запечатать послание в конверт, опустить в почтовый ящик и мысленно сказать: «Лети с приветом, вернись с ответом!»

Ведь 9 октября отмечается Всемирный день почты и стартует Международная неделя письма. В этот день в 1874 году представителями 22 стран, в том числе России, был подписан договор, учреждающий основание Генерального почтового союза, который в 1878-м был переименован во Всемирный. Сейчас в него входят 192 страны.

А еще сегодня обязательно приготовьте себе какое-нибудь блюдо, в котором одним из главных ингредиентов станут яйца. Это может быть омлет, глазунья, яйцо в мешочек, всмятку, кокот и пашот… Дело в том, что во многих странах во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца. Праздник учрежден в 1996 году Международной яичной комиссией.

Как правило, в этот день проводятся конкурсы детского рисунка на темы яиц, лекции о пользе этого продукта, акции и прочие интересные мероприятия. Некоторые кафе и рестораны включают в меню блюда из яиц.

Также 9 октября отмечается День образования специальной пожарной охраны МЧС России. Это подразделение защищает от огня особые объекты: атомные электростанции, предприятия химической промышленности, объекты культурного наследия и другие.

Кроме того, в Южной Корее сегодня День провозглашения алфавита, в Перу - День национального достоинства, на Украине - День риелтора.

9 октября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1829 году было совершено первое восхождение на наиболее высокую (5 156 м), западную вершину библейской горы Арарат, в 1991-м была учреждена премия «Русский Букер» за лучший роман на русском языке, а в 2002-м стартовала Х Всероссийская перепись населения.

В народном календаре 9 октября - Иоанн Богослов. По легенде, он однажды обратил в искусного живописца простого пастуха гусей. Поэтому Иоанну Богослову молились как своему небесному защитнику художники и иконописцы. Считалось, что если на Богослова выпал снег, то на Михайлов день, 21 ноября, настанет настоящая зима.

9 октября родились мореплаватель Христофор Колумб, писатель Мигель де Сервантес, живописец Николай Рерих, один из основателей группы The Beatles Джон Леннон, композитор Камиль Сен-Санс, актер Евгений Евстигнеев.

Именины сегодня отмечают Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай и Тихон.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь обещает интересный день, который будет хорош для постижения чего-то нового. В этот день неплохо заняться творчеством или чем-то приятным. Возможно, произойдет переосмысление планов на будущее. Но календарь предупреждает: полученная информация не должна быть использована со злым умыслом, иначе последствия могут стать удручающими.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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