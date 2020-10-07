8 октября побережем свои глаза

07.10.2020 | 13:12

8 октября отмечается Всемирный день зрения. ВОЗ учредила его, чтобы привлечь внимание общества к заболеваниям глаз.

По данным организации здравоохранения, на Земле около 253 млн человек имеют те или иные проблемы со зрением, из них 36 миллионов не видят вовсе. А в 80% случаев можно было избежать слепоты, начни пациенты лечение заболеваний на более ранней стадии.

Специалисты считают, что часто важную роль играет профилактика. Соблюдение элементарных правил работы с мониторами и чтения, норм освещенности помещений помогут избежать развития слепоты и других проблем с глазами.

8 октября, в годовщину Наваринского морского сражения, в России отмечается День командира корабля ВМФ.

Праздник был учрежден в 2007 году по инициативе ветеранов. Ходатайствовала о его введении общественная организация адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов». Традиционно в этот день чествуют командиров всех кораблей ВМФ: надводных, подводных и воздушных.

В Армении сегодня поздравления принимают танкисты, на Украине - юристы. В Хорватии отмечается День независимости.

8 октября произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1906 году Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. Узнав, что Российская академия наук выдвинула его кандидатом на премию по литературе, 8 октября он направил письмо финскому писателю и переводчику Арвиду Ярнефельту.

В этом послании Толстой просил своего знакомого через шведских коллег «постараться сделать так, чтобы не присуждали премии», ибо, «если бы это случилось, было бы очень неприятно отказываться».

В народном календаре сегодня Сергей Капустник. Православные отмечают память Сергия Радонежского. В этот день рубили капусту, заготавливая ее на зиму.

8 октября родились борец Иван Поддубный, поэтесса Марина Цветаева, народные артисты РСФСР Марк Бернес и Леонид Куравлев, писатель Юлиан Семенов, создатель русской поисковой системы Rambler Дмитрий Крюков и американская писательница Луиза Хей.

Именины сегодня отмечают Александр, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей и Федор.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодняшний день благоприятен для смены деятельности. Подумайте, как вы можете разнообразить свою жизнь. Сегодня у вас появится решимость что-то поменять. Календарь призывает ничего не бояться и идти только вперед.