7 октября споем под гитару любимые песни

06.10.2020 | 14:41

Сегодня, 7 октября, хороший день для того, чтобы освоить игру на гитаре. Если же вам знаком этот музыкальный инструмент, устройте небольшой домашний концерт для друзей. Потому что в Аргентине сегодня стартует Международный фестиваль гитары - одно из самых престижных в мире событий подобного рода. Первый фестиваль прошел в 1994 году, и с тех пор более 200 тысяч любителей гитары посетили это впечатляющее событие.

7 октября отмечается День образования штабных подразделений МВД России. Их сотрудники проводят большую аналитическую работу по данным об уровне преступности и результатах борьбы с ней, разрабатывают стратегические решения и контролируют их реализацию, организуют подготовку и проведение совещаний, отслеживают оперативную обстановку.

В истории 7 октября известно несколькими знаменательными событиями. В 1947 году в день своего 62-летия один из основоположников атомной физики Нильс Бор получил от короля Дании Фредерика IX высшую национальную награду - орден Слона. В 1977-м была принята последняя («брежневская») Конституция СССР, а в 1993-м ликвидировали пост № 1 у мавзолея В. И. Ленина.

7 октября день рождения отмечает Президент Российской Федерации Владимир Путин. В этом году главе государства исполняется 66 лет. Также в этот день родились, помимо Нильса Бора, американская певица и актриса Тони Брэкстон и российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

В народном календаре 7 октября - Фекла Запрядальница. В этот день женщины садились прясть: это сулило удачу в домашних делах. На Руси верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать, и в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что брак будет долгим и счастливым, а разлучить супругов никому не удастся.

Именины сегодня отмечают Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Степан, Фекла.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует смело начинать любые дела и принимать важные решения - все они обернутся успехом.