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Не забудь!

4 октября - Всемирный день животных

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Если у вас есть домашний любимец, будь то собака, кот, попугайчик, аквариумная рыбка или черепаха, - сегодня вы можете устроить праздник. Потому что 4 октября отмечается Всемирный день животных.

Ввести общемировой праздник решили в 1931 году на международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции. В России он отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. В России братья наши меньшие живут в каждой третьей семье, и страна занимает второе после США место в мире по численности домашних питомцев.

Ежегодно 4 октября в России отмечается День космических войск - рода войск в составе воздушно-космических сил ВС РФ, обеспечивающих ракетно-космическую оборону страны. Праздник приурочен ко Дню открытия летописи космонавтики.

4 октября 1957 года военными специалистами с космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, который успешно выполнил заданную программу. Спутник летал 92 дня и совершил 1 440 оборотов вокруг планеты, его радиоточки работали две недели. США повторили успех СССР лишь в 1958 году.

Также сегодня отмечается День гражданской обороны МЧС России. 4 октября 1932 года была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. С того времени началось создание системы гражданской обороны страны.

В истории 4 октября случилось несколько знаменательных событий. В 1582 году по указу папы римского Григория XIII произошел переход с юлианского календаря на новый, названный григорианским. В 1830-м было сделано одно из крупнейших археологических открытий: близ Керчи обнаружен курган Куль-Оба с погребальной камерой, в 1937-м советский дирижабль СССР В-6 «Осоавиахим» завершил рекордный по продолжительности полет, а в 1964-м в Москве открыли монумент «Покорителям космоса», в основании которого впоследствии разместился музей космонавтики.

4 октября родились азиатский ученый Средневековья Аль-Бируни, советский и российский физик-теоретик, академик, нобелевский лауреат Виталий Гинзбург, народный артист СССР Марлен Хуциев, декабристы Иван Горбачевский и Михаил Бестужев, советский разведчик Рихард Зорге.

В народном календаре 4 октября - Кондрат да Ипат, день плодородия и земледелия. В этот день обязательно полагалось работать и в первую очередь удобрять землю навозом. Существовала даже присказка «Не присядешь без дела на Кондрата да Ипата - будешь богатым». Предки отмечали, какая стоит погода: считалось, что она не изменится четыре недели.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Константин и Петр.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь характеризует сегодняшний день как время общения, дружеских встреч и ярких знакомств. Первая половина дня будет особенно удачна для творчества.

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Источник — фото pixabay.com
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