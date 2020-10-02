3 октября - Всемирный день трезвости

02.10.2020 | 15:07

3 октября обозначено в календаре как Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Он не является официальным, но это не мешает еще раз привлечь внимание к проблеме, остро стоящей на протяжении многих лет.

День был выбран не случайно, а в память об американце Джоне Финче - общественном деятеле XIX века, который всю свою жизнь боролся с пьянством, проводя лекции и семинары на тему вреда алкоголя.

Согласно исследованиям ВОЗ за 2018 год, самая пьющая (по потреблению алкоголя на душу населения старше 15 лет) страна в мире – Молдавия. Второе место - у Литвы, третье – у Чехии, Россия - на 16-м.

Кроме того, 3 октября отмечено в календаре как День ОМОНа в России. Свой профессиональный праздник сотрудники спецподразделений отмечают ежегодно начиная с 2002 года.

Впервые отряды, которые сейчас именуются отрядами мобильными особого назначения, были созданы в 1988 году в трех республиках СССР и 14 регионах РСФСР. К концу 1990 года подразделения действовали во всех регионах России. В настоящее время ОМОН входит в структуру национальной гвардии Российской Федерации.

Сотрудники отрядов лучше вооружены по сравнению с полицией и проходят особую подготовку. Они обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в зонах стихийных бедствий, участвуют в задержании преступников, освобождении заложников и пресекают деятельность террористов.

В Южной Корее 3 октября отмечается День основания государства, он установлен как выходной для всех жителей страны.

Праздник учрежден в честь образования первого государства корейской нации в 2333 году до нашей эры. В 1909 году он обрел статус национального, а с 1949-го его стали отмечать 3 октября. Основная церемония проходит на алтаре у вершины горы Мани на острове Ганхва-до, куда устремляется торжественная процессия.

В истории 3 октября знаменательно тем, что в этот день в 1906 году был утвержден сигнал бедствия на море SOS, в 1990-м официально объединились два государства на территории Германии - ФРГ и ГДР.

В народном календаре сегодня Астафий Ветряк. В этот день наши предки определяли по ветру будущую погоду. Если он дул с севера, ждали холодов, с юга - тепла, западный ветер сулил дождь, а восточный - ясные дни.

Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Татьяна и Федор.

3 октября родились поэт Сергей Есенин, американский писатель Томас Вулф и народный артист СССР Армен Джигарханян.

Полнолуние. Согласно лунному календарю, наступило время позаботиться о себе. Постарайтесь не думать о серьезных делах, но и не забывайте о доме. В этот день будет полезным прибраться в жилище, помыть полы, протереть полки и, возможно, избавиться от ненужных вещей.

Сегодня все ассоциируется с чистотой и спокойствием. Однако планировать стрижку волос календарь не советует: вряд ли она пойдет на пользу. В личных отношениях самое время помириться с близкими людьми, на которых держали обиду, постараться их понять и простить.