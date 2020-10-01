2 октября улыбнемся случайному прохожему

01.10.2020 | 14:39

Сегодня, 2 октября, отмечают Всемирный день улыбки. Его «папа» - американский художник Харви Бэлу, получивший заказ придумать какой-нибудь яркий и запоминающийся символ - визитную карточку страховой компании. Так на свет родилось то, что нынешние пользователи интернета называют смайликом, - улыбающаяся желтая рожица, известная всему миру.

Автор смайлика считал, что в этот день необходимо сделать доброе дело - помочь появиться хотя бы одной улыбке. И у вас есть возможность выполнить его пожелание.

Кроме того, 2 октября во всем мире отмечается относительно новый праздник - Международный день социального педагога. Роль этих специалистов велика: они помогают детям и подросткам социализироваться в обществе, найти в нем свое место.

В День социального педагога в разных странах мира проводятся тематические конференции, форумы и семинары, на которых специалисты обмениваются опытом и ищут решения стоящих перед ними задач.

В истории 2 октября известно тем, что в 1720 году родоначальник знаменитого клана Демидовых стал дворянином, в 1768-м Екатерина II утвердила приговор Салтычихе, в 1803-м москвичи впервые увидели полет воздушного шара, а в 1987-м в эфир вышла первая телепрограмма «Взгляд».

В этот день родились король Англии Ричард III, английский писатель Грэм Грин, советский диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР Юрий Левитан, российский актер театра и кино Евгений Сидихин, индийский государственный и политический деятель, философ Махатма Ганди, советский психолог Петр Гальперин.

В народном календаре сегодня Трофим и Зосима. На Руси отмечали праздник пасечников - Пчелиную девятину. В течение девяти дней с Зосимы нужно было приготовить ульи к зиме. В это время по утрам обязательно ели мед, запивая его теплой водой. Молодежь устраивала Трофимовы вечерки, где парни выбирали невест, а девушки присматривались к женихам. Существовало поверье, что если в этот день пристально взглянуть в глаза избраннику, то он непременно ответит на чувства.

Именины сегодня отмечают Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.

Полнолуние. Согласно лунному календарю, сегодня важно не поддаваться вредному влиянию и искушениям. Велика вероятность, что вы сделаете какую-нибудь глупость, последствия которой будет весьма печальными. Лунный календарь советует в этот день бороться с собственной ленью.