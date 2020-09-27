28 сентября - Всемирный день борьбы против бешенства

27.09.2020 | 08:36

Сегодня, 28 сентября, отмечают свой профессиональный праздник работники атомной промышленности.

Сейчас в России в этой отрасли более 400 предприятий и организаций, на которых трудятся свыше 250 тысяч человек. В Пензенской области для работы на нее был создан целый закрытый город - Заречный.

Если у вас в доме есть собака или кошка, то сегодня есть повод задуматься о том, не пропустили ли вы срок ее прививки. Потому что 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы против бешенства. Дата неслучайна: в 1895 году в этот день скончался один из создателей вакцины против бешенства, знаменитый микробиолог Луи Пастер.

Бешенство (его еще называют гидрофобией) является одним из самых страшных заболеваний. Вакцинация - лучший способ уберечь своего любимца от смерти и снизить риск для себя и домочадцев. Кстати, по данным Альянса по борьбе против бешенства, ежегодно в мире от гидрофобии умирает 55 тысяч человек, или в среднем один каждые 10 минут. Предотвратить летальный исход может лишь иммунизация, сделанная в течение нескольких часов после укуса или ослюнения.

Также 28 сентября - Международный день всеобщего доступа к информации. Учредитель праздника ЮНЕСКО поставил целью донести до мировой общественности важность такого столпа демократии, как доступность информации для людей, эффективная реализация принципа, провозглашенного Декларацией прав человека, на право получать и распространять сведения.

28 сентября произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1618 году в Брюсселе открылся первый ломбард, в 1773-м началось восстание под предводительством Емельяна Пугачева, в 1953-м Никита Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС. А в 1994-м в Балтийском море затонул грузо-пассажирский паром «Эстония», совершавший рейс между Таллином и Стокгольмом. Эта катастрофа стала крупнейшей в Балтийском море.

В народном календаре 28 сентября Никита Гусятник. В этот день в деревнях начинался забой гусей, откормленных за лето. Дикие гуси в то же время улетали в теплые края, и охотники выходили на последний промысел. А главным блюдом на крестьянском столе был, конечно, жареный или печеный гусь.

28 сентября родились итальянский живописец, один из крупнейших мастеров барокко Микеланджело да Караваджо, итальянский актер кино и театра Марчелло Мастроянни, советский художник-график, мастер политической карикатуры, народный художник СССР Борис Ефимов, советский театральный режиссер, педагог, народный артист СССР Георгий Товстоногов, французская актриса и певица Брижит Бардо.

Именины сегодня отмечают Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот и Яков.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует сегодня не заниматься незнакомым делом. День будет удачен для командировки, поездок. Также рекомендуется совершить прогулку, заняться умеренными физическими нагрузками. Перегружать себя нельзя, но не следует и проводить время в пассивном отдыхе.