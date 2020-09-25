26 сентября приготовим наваристый борщ

25.09.2020 | 14:33

Сегодня, 26 сентября, отличный день для того, чтобы приготовить какое-нибудь блюдо из репы, редьки, моркови или свеклы. Предки называли его Корнильем, или Корниловым днем, - по созвучию с именем святого Корнилия, память которого отмечается по церковному календарю. Корнилий был первым язычником, принявшим христианство.

На Корнилья крестьяне убирали последние корнеплоды и употребляли их в разнообразном виде: сырыми, вареными, пареными. А самым популярным блюдом был борщ, который варили по множеству рецептов, однако обязательным ингредиентом выступала свекла. Примечательно, что в Киевской Руси в него добавляли молодые побеги борщевика, но современная рецептура не предполагает такой экзотики. Тем более что борщевик - растение опасное: оно вызывает ожоги.

Сегодня классический рецепт борща включает мясо (свинину или говядину), капусту, обжаренные на подсолнечном масле свеклу, морковь и лук с добавлением томатной пасты. Чтобы блюдо имело насыщенный красный цвет, в него добавляют щепотку лимонной кислоты или немного лимонного сока. При подаче на стол борщ посыпают зеленью и кладут в него сметану.

26 сентября отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Главная цель его установления - привлечение внимания мирового сообщества к необходимости глобального ядерного разоружения и информирование общественности о преимуществах ликвидации ядерного оружия.

Кроме того, 26 сентября - Европейский день языков. Праздник призван способствовать поддержанию двуязычия каждого европейца и развитию преподавания языков в мире.

А еще в 2007 году в этот день впервые был отмечен Всемирный день контрацепции. Это очень важно, так как знание правил контрацепции поможет людям избежать различных заболеваний, а также нежелательной беременности и, как ее исхода, абортов.

26 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1580 году британский мореплаватель и легендарный пират Фрэнсис Дрейк вернулся из кругосветного путешествия, в 1815-м в Париже Австрия, Пруссия и Россия заключили «Священный союз», в 1957-м состоялась премьера мюзикла «Вестсайдская история», а в 1969-м был образован Байкальский заповедник.

Именины сегодня отмечают Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан и Юлиан.

26 сентября родились русский ученый-физиолог Иван Павлов, англо-американский поэт и критик Томас Элиот, американский композитор и пианист Джордж Гершвин, советский государственный деятель, первый и единственный премьер-министр СССР Валентин Павлов, режиссер, кинодраматург, народный артист СССР Александр Алов, российский поэт, переводчик, автор текстов песен Nautilus Pompilius Илья Кормильцев.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодняшний день подходит для активного отдыха. Вы способны свернуть горы, если постараетесь. Сегодня возрастает уверенность в себе, благодаря которой в работе и других делах вас будет ждать успех.