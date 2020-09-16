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17 сентября - праздник иконы «Неопалимая купина»

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Сегодня, 17 сентября, отмечается Всемирный день безопасности пациентов, который был принят совсем недавно, в мае 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения.

Создан праздник, чтобы обратить внимание людей на повышение степени безопасности пациентов при оказании им медицинской помощи, а также для обмена опытом.

В России нет официальных праздников, но можно порадоваться за американцев, которые в этот день отмечают День конституции и гражданства, и украинцев, поздравляющих с профессиональным праздником спасателей.

Впрочем, есть еще один повод порадоваться. 17 сентября 2020 года вручается пародия на престижную международную награду - так называемая Шнобелевская премия. Ее еще называют Игнобелевской (от английского ignoble - «постыдный», «позорный») и Антинобелевской. Ежегодно обладателями этой премии становятся 10 авторов самых бесполезных и абсурдных исследований.

В истории 17 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1630 году британские переселенцы основали в Северной Америке Бостон, в 1922-м в Москве состоялся первый радиоконцерт, а в 1957-м в Мексике поженились Софи Лорен и Карло Понти.

В народном календаре 17 сентября - праздник иконы Божьей Матери, именуемой «Неопалимая купина». По преданию, в виде пылающего, но не сгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта.

В народе икону «Неопалимая купина» считали охранительницей от пожара и молнии и в ее праздник творили соответствующую молитву. Также существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с этим образом.

17 сентября родились «кавалерист-девица» Надежда Дурова, врач-терапевт Сергей Боткин, основоположник космонавтики Константин Циолковский, артист Георгий Менглет, актер и кинорежиссер Владимир Меньшов.

Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор и Юлиан.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предостерегает: сегодня можно совершить роковую ошибку и попасть в полосу неудач. Не стоит носить при себе крупные суммы и подписывать важные документы. Не поддавайтесь нервозной обстановке дома и на работе, отрицательным эмоциям и сохраняйте спокойствие.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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