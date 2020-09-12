Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 сен 2020|01:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |
 

Не забудь!

13 сентября - Всемирный день журавля

Печать

Сегодня, 13 сентября, во второе воскресенье месяца, в России отмечается День танкиста. Праздник был учрежден в 1946 году за большие заслуги бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника.

В этот воскресный день хорошей идеей будет посетить парикмахерскую, и необязательно для того, чтобы сделать стрижку или прическу. Просто 13 сентября в России отмечается День парикмахера. Не пожалейте для вашего мастера теплых слова в его праздник!

В календаре экологических праздников второе сентябрьское воскресенье - Всемирный день журавля. Всего насчитывают около 15 видов журавлей, в России гнездятся 7. Некоторые виды занесены в Красную книгу.

Примечательно, что наши предки называли этот день «журавлиным вече». Согласно преданиям, в этот день журавли собираются в стаи и «держат совет», как и когда лететь на юг. В этот день начинали сбор клюквы на болотах.

Также в народном календаре 13 сентября называли Куприяновым днем. На Куприяна обычно выходили в поле убирать корнеплоды: репу, морковь, свеклу, картофель.

В историю 13 сентября вошло тем, что в этот день в 1929 году английский бактериолог Александр Флеминг впервые представил публике свое открытие - пенициллин. Правда, его чистую формулу выделили только в 1938-м - заслуга Говарда Флори и Эрнста Чейна из Оксфордского университета.

Именинники сегодня Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян, Мирон и Михаил.

В этот день родились Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская, американская актриса Жаклин Биссет, российский автор и исполнитель Александр Розенбаум, журналист и основатель холдинга «Совершенно секретно» Артем Боровик и российский программист, предприниматель, один из основателей «Яндекса» Илья Сегалович.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует не начинать новых дел, а завершить уже начатые или просто посвятить день отдыху.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте