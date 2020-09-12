13 сентября - Всемирный день журавля

12.09.2020 | 13:52

Сегодня, 13 сентября, во второе воскресенье месяца, в России отмечается День танкиста. Праздник был учрежден в 1946 году за большие заслуги бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника.

В этот воскресный день хорошей идеей будет посетить парикмахерскую, и необязательно для того, чтобы сделать стрижку или прическу. Просто 13 сентября в России отмечается День парикмахера. Не пожалейте для вашего мастера теплых слова в его праздник!

В календаре экологических праздников второе сентябрьское воскресенье - Всемирный день журавля. Всего насчитывают около 15 видов журавлей, в России гнездятся 7. Некоторые виды занесены в Красную книгу.

Примечательно, что наши предки называли этот день «журавлиным вече». Согласно преданиям, в этот день журавли собираются в стаи и «держат совет», как и когда лететь на юг. В этот день начинали сбор клюквы на болотах.

Также в народном календаре 13 сентября называли Куприяновым днем. На Куприяна обычно выходили в поле убирать корнеплоды: репу, морковь, свеклу, картофель.

В историю 13 сентября вошло тем, что в этот день в 1929 году английский бактериолог Александр Флеминг впервые представил публике свое открытие - пенициллин. Правда, его чистую формулу выделили только в 1938-м - заслуга Говарда Флори и Эрнста Чейна из Оксфордского университета.

Именинники сегодня Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян, Мирон и Михаил.

В этот день родились Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская, американская актриса Жаклин Биссет, российский автор и исполнитель Александр Розенбаум, журналист и основатель холдинга «Совершенно секретно» Артем Боровик и российский программист, предприниматель, один из основателей «Яндекса» Илья Сегалович.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует не начинать новых дел, а завершить уже начатые или просто посвятить день отдыху.