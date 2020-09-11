12 сентября вспомним, как оказывать первую помощь

11.09.2020 | 14:25

12 сентября - подходящий день для того, чтобы вспомнить, как измерить пульс, сделать искусственное дыхание, остановить кровотечение из раны и наложить повязку, потому что во вторую субботу месяца отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи.

По данным ВОЗ, ежегодно на планете из-за травм, полученных в результате ДТП, ожогов, падений или утоплений происходит до 10% всех случаев смерти и до 15% - инвалидности. В России травматизм занимает одно из ведущих мест среди показателей смертности и инвалидности.

Умение оказать первую необходимую помощь пострадавшему до прибытия квалифицированных специалистов может спасти жизнь человека и предотвратить осложнения в дальнейшем. Никто не застрахован от несчастных случаев, и завтра на месте пострадавшего может оказаться любой из нас.

12 сентября отмечается Международный день вязания крючком. Считается, что создавать изделия крючком легче, чем спицами, поэтому данный вид рукоделия стал наиболее популярным.

В этот день для умелиц проводятся различные конкурсы и мастер-классы. Кроме того, им предоставляют возможность продемонстрировать результаты своего труда широкой публике.

А еще вы можете поздравить своих знакомых айтишников с Днем программиста, так как в России сегодня их профессиональный праздник.

12 сентября вошло в историю как день бракосочетания Жаклин Ли Бувье и Джона Кеннеди. Самая красивая пара Белого дома поженилась в 1953 году. На свадьбе влиятельного сенатора Кеннеди присутствовали около 750 гостей, посмотреть на событие собралось более 3 000 человек.

Брак продлился 10 лет. В 1960 году Джон Кеннеди был избран 35-м президентом Соединенных Штатов, а в 1963-м его застрелили прямо на глазах у жены и публики, встречавшей кортеж в Далласе.

В 1968 году Жаклин Кеннеди вышла замуж во второй раз - за греческого миллионера Онассиса, а умерла в 1994-м. Всю жизнь она была образцом вкуса, ей подражали (или пытались) женщины всего мира.

А в России в этот день 300 лет назад Петр I издал указ о запрете подбивать башмаки и сапоги гвоздями, дабы не портить деревянное покрытие дорог в Санкт-Петербурге.

С самого начала строительства города царь заботился об устройстве улиц. Указ Петра I стал первым сводом правил благоустройства в Северной столице. Он запрещал держать лавки с сапожными скобами и гвоздями, а каждый домовладелец был обязан обеспечить деревянный настил напротив своего жилища, чтобы люди могли добраться до городской мостовой, не боясь запачкать обувь.

В народном календаре 12 сентября - Александр Сытник. Сытником день прозвали за то, что было принято устраивать пиры с обязательной подачей на стол хлеба из зерна нового урожая.

Именинники сегодня Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан и Федор.

12 сентября родились женщина-физик Ирен Жолио-Кюри, польский писатель Станислав Лем, актриса Татьяна Доронина, музыкант Владимир Спиваков и олимпийская чемпионка, фигуристка и общественный деятель Ирина Роднина.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь утверждает, что мощь этого дня придаст человеку сил на свершение больших дел. Сегодня будет приятно разговаривать с людьми, потому что в них не найдется злобы и коварства, однако грубо шутить и обижать окружающих противопоказано.