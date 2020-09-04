Сетевое издание|18+|Суббота|5 сен 2020|01:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Не забудь!

5 сентября займемся благотворительностью

Печать

Сегодня прямо с утра можно заняться опровержением постулата Старухи Шапокляк «Хорошими деньгами прославиться нельзя». Напротив, 5 сентября - самый подходящий день, чтобы «безвозмездно, то есть даром» помочь кому-нибудь. Потому что в этот день отмечается Международный день благотворительности.

Он приурочен к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Благодаря пожертвованиям, собранным ею, появились приют для детей, лепрозорий, дом престарелых. Проработав 10 лет в Калькутте, Тереза получила разрешение создавать миссии в других местах: в Венесуэле, на Цейлоне, в Танзании, на Кубе, а также в Риме.

В 2003 году монахиню причислили к лику блаженных, а имя матери Терезы стало нарицательным.

Сегодня в мире работают самые разные благотворительные организации. Они помогают детям и старикам, диким и домашним животным, памятникам архитектуры и культуры. «Мы не делаем ничего великого. Мы делаем мало, но с великой любовью», - говорила мать Тереза.

В истории 5 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1666 году в Лондоне закончился Великий пожар, уничтоживший треть города. В 1698-м Петр I, решив привить подданным европейскую моду, установил налог на бороды.

В 1905-м Россия и Япония подписали Портсмутский мирный договор, завершивший русско-японскую войну. В 1944-м в Лондоне был подписан договор об образовании экономического союза Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург). А в 1997-м в Москве был открыт памятник Петру Великому работы Зураба Церетели.

5 сентября в народном календаре - Луп Брусничник. К этому дню в сосновых лесах поспевала брусника, и свободные от работ крестьяне направлялись за ягодой. С ней пекли пироги, варили из нее компоты, варенье и пастилу. А моченая брусника считалась не только лакомством, но и лекарственным средством - жаропонижающим и противовоспалительным.

5 сентября родились французские короли Людовик VIII и Людовик XIV, итальянский философ-утопист и писатель Томмазо Кампанелла, британский писатель и журналист Артур Кестлер, русский поэт, писатель, драматург Алексей Константинович Толстой, британский певец и музыкант, вокалист рок-группы Queen Фредди Меркьюри.

С именинами сегодня поздравляют Елизавету, Ефрема, Ивана, Николая, Павла и Федора.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, день удачен для дружеских встреч и знакомств, путешествий и занятия творчеством. Сегодня можно дать себе отдохнуть и повеселиться, не теряя впрочем голову, иначе устроенный праздник рискует омрачиться травмами. Рутинную работу лучше отложить, ее результаты все равно не порадуют, зато в личной жизни будут царить любовь и понимание.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте