31 августа - Флор и Лавр, день ветеринаров и конников

30.08.2020 | 08:25

Сегодня, 31 августа, российские профессиональные спортсмены-конники, коневоды и просто любители лошадей отмечают «лошадиный праздник» - так в народе называли день православных святых братьев Флора и Лавра.

На Руси Флора и Лавра почитали как покровителей лошадей, даже на иконах их писали с конями. В день святых братьев не только у людей, но и у лошадей был праздник: их освобождали от работы, чистили, заплетали гривы, а затем вели к обедне и кропили святой водой, чтобы защитить от болезней и дурного глаза. Кроме того, крестьяне пекли специальное печенье с изображением конского копыта.

Неслучайно именно на день памяти Флора и Лавра приходится православный день ветеринара, а с 2014 года - еще и День ветеринарного работника в России.

В России 31 августа интернет-сообщество отмечает День блога. Идея появилась в 2005 году, когда завсегдатаи LiveJournal разглядели в слове blog цифры 3108. Именно по этой причине последний день лета постановили считать праздничным.

В истории 31 августа известно несколькими знаменательными событиями. В 1914 году Санкт-Петербург был переименован в Петроград, в 1935-м шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму выработки угля в 14 раз и положил начало стахановскому движению, в 1990-м был подписан договор об объединении ГДР и ФРГ, а в 1997 году в автомобильной аварии в Париже погибла принцесса Диана.

Именины сегодня отмечают Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Лука, Макар, Михаил и Ульяна.

31 августа родились древнеримский император Гай Юлий Цезарь Август Германик (Калигула), русский писатель, философ-революционер Александр Радищев, балерина Матильда Кшесинская, военачальник Алексей Брусилов, актер Ричард Гир.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня следует не поддаваться своей обиде и злости. Если поссориться с кем-то, вполне вероятно, что после будет трудно наладить отношения. В этот день лучше придерживаться диеты, употребляя только легкую пищу и много жидкости, в том числе фруктовые и овощные соки.