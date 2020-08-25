26 августа - День равенства женщин в США

25.08.2020 | 15:13

26 августа в России нет официальных праздников, но можно порадоваться за американок, ведь сегодня отмечается День равенства женщин в США.

Он был учрежден в 1971 году по инициативе общественного деятеля Беллы Абзуг. Она стала первой еврейкой, избранной в американский конгресс, и запомнилась многим большой шляпой.

26 августа вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1382 году татарский хан Тохтамыш захватил и сжег Москву, в 1395-м в Москву из Владимира была перенесена Владимирская икона Пресвятой Богородицы, в 1735-м на Южном Урале, на реке Орь, заложили город-крепость Оренбург, в 1972-м в Мюнхене открылись XX летние Олимпийские игры, а в 2000-м вышел Указ Президента РФ «Об увековечении памяти экипажа атомного подводного крейсера «Курск».

В народном календаре 26 августа - день Тихона Страстного. В России Тихона почитают как помощника в избавлении от уныния, ему молятся об умиротворении души. На Руси в этот день обходили дом с иконой Божией Матери «Страстная», отсюда и название праздника.

26 августа родились французский изобретатель, создатель воздушного шара Жозеф-Мишель Монгольфье, советский и российский кинорежиссер, оператор, сценарист, актер, композитор, народный артист России Петр Тодоровский, католическая монахиня, основательница ордена милосердия, нобелевский лауреат мать Тереза, советский боксер, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Валерий Попенченко, российская певица и автор песен Земфира.

Именины сегодня отмечают Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Константин, Ксения, Максим, Николай, Парамон, Тихон и Яков.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь советует в этот день следить за своей речью. Дурные слова могут вернуться бумерангом, все произнесенные пожелания осуществятся. Сегодня хороший день для общения, однако следует отдать предпочтение уединению, отказавшись от посещения массовых мероприятий.