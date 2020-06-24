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25 июня - День моряка

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Сегодня, 25 июня, праздник отмечают те, кто связал свою судьбу с морскими и океанскими просторами. Этот день называют Днем моряка или Днем мореплавателя.

Примечательно, что праздник посвящен служащим именно на торговом флоте. Согласно статистике, они осуществляют 80% всей мировой торговой деятельности. Однако у них, в отличие от военных мореплавателей, до 2010 года не было своего праздника. Дни работников морского и речного флота отмечались тогда в основном людьми, не имеющими непосредственного отношения к труду в море. Однако в 2010-м было принято решение об учреждении этой международной даты.

В этот день принимают поздравления люди всех морских профессий. Их вклад в развитие мировой экономики и гражданского общества неоценим.

25 июня - День дружбы и единения славян. Он был учрежден для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили об исторических корнях, стремились сохранять культуру и многовековую связь друг с другом.

В истории 25 июня известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1857 году вышло первое издание книги Шарля Бодлера «Цветы зла», в 1876-м американский рыбак Альфред Енсен впервые в истории в одиночку переплыл Атлантический океан, в 1950-м началась война на Корейском полуострове, в результате которой была создана демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей, а в 1959-м в Москве открылась первая в СССР Американская национальная выставка.

25 июня родились испанский архитектор Антонио Гауди, советский поэт, переводчик, прозаик Арсений Тарковский, американский писатель-фантаст Чарльз Шеффилд, народный артист России Альберт Филозов, английский писатель-антиутопист Джордж Оруэлл, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-майор авиации Владимир Коккинаки, российский шахматист, 14-й чемпион мира, международный гроссмейстер Владимир Крамник.

В народном календаре 25 июня - день Петра Солнцеворота. «Солнце - на зиму, лето - на жару», - говорили наши предки о том, как дни становятся короче, ночи длиннее, а лето по-настоящему вступает в свои права.

Растущая Луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, день хорош для кардинальных изменений и реализации планов, важно только настроиться на успех.

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Источник — фото pixabay.com
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