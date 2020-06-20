21 июня скажем медикам спасибо за их самоотверженный труд

20.06.2020 | 13:57

Сегодня, 21 июня, не забудьте поздравить всех знакомых работников сферы здравоохранения, будь то врач, медсестра или санитарка. Ведь в третье воскресенье месяца в России, Белоруссии, Казахстане, Армении, Молдове и на Украине отмечают День медицинского работника (День медика).

Каждый из нас обращался за помощью к доктору, каждому делала перевязку или укол медсестра. Люди в белых халатах помогают человеку появиться на свет и сопровождают его практически до последней черты.

По многолетней традиции в этот день медицинские работники получают поздравления и пожелания профессиональных успехов и личного счастья.

Сегодня, в условиях пандемии коронавируса, медики стали национальными героями. К ним прикованы взгляды тысяч пациентов и их родственников, на них возлагаются надежды, их благодарят, когда пациенты покидают стены больниц. Но медицина не всесильна - спасти удается не всех. Сейчас особенно важно помнить об этом и соблюдать меры профилактики, чтобы не оказаться на больничной койке.

21 июня профессиональный праздник отмечают сотрудники полиции, занимающиеся дрессировкой служебных собак. Этот день в календаре обозначен как День кинологических подразделений МВД (День кинолога).

Служебно-разыскные собаки помогают сотрудникам российских правоохранительных органов раскрыть около 20 тысяч преступлений в год. Многие четвероногие полицейские имеют награды, им даже ставят памятники. Например, в Новосибирске увековечена память служебной собаки, ценой своей жизни спасшей в Чечне хозяина. В Волгограде установлен памятник собакам-подрывникам, а в Москве на Поклонной горе установлен памятник «Фронтовой собаке».

Сегодня отмечаются еще два праздника, имеющие прямое отношении к здоровому образу жизни, - Международный день скейтбординга и Международный день йоги.

21 июня - время летнего солнцестояния. Это самый долгий день в году. У многих народов существует предание, что именно в этот день, а точнее - в ночь, зацветает папоротник, хотя любой школьник знает, что данное растение не может иметь цветов. А ягоды бузины, собранные этой ночью, считались оберегом от нечистой силы.

21 июня в истории известно несколькими знаменательными событиями. В 1893 году посетители Всемирной выставки в Чикаго впервые в истории прокатились на колесе обозрения, в 1925-м в Москве появились первые такси, а в 1948-м в нью-йоркском отеле «Уолдорф-Астория» прошла презентация долгоиграющей пластинки.

21 июня родились товарищ Пушкина по Царскосельскому лицею, поэт и декабрист Вильгельм Кюхельбекер, советский поэт Александр Твардовский, народный артист России Валерий Золотухин, французский философ, писатель, драматург и эссеист Жан-Поль Сартр, а также лидер и вокалист рок-группы «Кино» Виктор Цой.

В народном календаре сегодня Федор Колодезник. 21 июня считали своим праздником мастера, умевшие рыть колодцы. С вечера на Федора они клали сковороды туда, где планировалось копать, а утром смотрели, насколько те запотели, и решали, есть под землей вода или лучше выбрать другое место.

Именины сегодня отмечают Василий, Ефрем, Константин, Павел и Федор.

Наступило новолуние. Лунный календарь утверждает, что пришло время для любви, прощения, завершения дел и раздачи старых долгов. А если у вас возникнет какое-либо предчувствие, то, скорее всего, оно не обманет.