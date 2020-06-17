17.06.2020 | 17:44

Сегодня, 18 июня, в России отмечается День службы военных сообщений Вооруженных сил. Праздник новый - указ о его проведении был подписан в мае 2017 года.

Эта служба обеспечивает транспортные потребности войск и флота, в их интересах контролирует подготовку железнодорожных, водных и воздушных путей сообщения.

Кроме того, 18 июня - Международный день паники, не имеющий официального статуса.

Казалось бы, что отмечать? Ведь паника - это состояние, выраженное в чувстве острого страха. Но психологи утверждают, что постоянное стремление избежать ее тоже может вызвать стресс. Поэтому-то они посоветовали хоть раз в году позволять себе впадать в смятение, чтобы, так сказать, выпустить пар.

В Азербайджане сегодня День прав человека, в Молдове - День историка, в Туркменистане - День работников органов юстиции.

18 июня вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1815 году произошла знаменитая битва под Ватерлоо, в которой английские и прусские войска разгромили армию Наполеона Бонапарта.

В 1889-м американец Уильям Ричардсон запатентовал детскую коляску. Он создал реверсивную модель, в которой ребенок мог сидеть как лицом, так и спиной к тому, кто его везет. Также благодаря Ричардсону в коляске появились оси, за счет которых она стала более маневренной.

В 1937 году стартовал первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва - Северный полюс - Ванкувер, который длился двое суток.

В народном календаре 18 июня - Дорофеев день. На Дорофея наши предки внимательно оглядывали огурцы на огороде. Если было много пустоцвета, совершали особый обряд. Хозяйка волокла старый лапоть ногой в огород и забрасывала в огурцы, приговаривая «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись».

18 июня родились советский и российский актер театра и кино Юрий Соломин, один из основателей легендарной группы The Beatles Пол Маккартни, русский писатель Иван Гончаров, российский и советский ученый в области транспорта, академик Владимир Образцов, американская актриса, звезда немого кино Бланш Свит, советский прозаик Варлам Шаламов и российский артист эстрады Максим Галкин.

Сегодняшний день богат на именинников - это Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр и Федор.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, для многих этот день может оказаться сложным. Проявите выдержку, постарайтесь не поддаваться негативному влиянию, избегать бурных реакций на что-либо, болтовни. В общем, поберегите силы для следующего дня.