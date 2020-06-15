Сетевое издание|18+|Вторник|16 июн 2020|00:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Не забудь!

16 июня 1963 года в космос впервые полетела женщина

Печать

Сегодня, 16 июня, празднуется Международный день африканского ребенка. Он впервые отмечался в 1991 году. Его цель - привлечь внимание к проблемам африканского населения: дети там страдают от недоедания, умирают от голода и болезней, часто не имеют образования и достойного медицинского обслуживания.

В истории день 16 июня известен как дата основания автомобильной компании «Форд Мотор» и регистрации торговой марки «Пепси-Кола» (оба события произошли в 1903 году). В 1925-м в Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек», в 1943-м состоялась свадьба Чарли Чаплина и Уны О’Нил, а в 1963-м впервые в мире в космос полетела женщина - Валентина Терешкова.

На корабле «Восток-6» Терешкова сделала 48 оборотов вокруг Земли. Примечательно, что она не предупредила родных о том, что отправляется в открытый космос. Они узнали о полете только из новостей по радио.

В народном календаре 16 июня - Лукьян Ветряк. На Руси в этот день примечали направление ветра. Считалось, что южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный - сырую погоду и болезни, восточный - разного рода инфекции, а северо-восточный - беспрерывные дожди. А вот поднимающийся от земли к небу вихрь обещал ясную погоду на ближайшие дни.

16 июня родились национальный герой башкирского народа и сподвижник Пугачева Салават Юлаев, оперная певица Антонина Нежданова, Маршал и Герой Советского Союза Федор Толбухин, советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Александр Зайцев.

Именины отмечают Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел и Юлиан.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю день хорош во всех отношениях: можно строить глобальные планы на будущее, с успехом решать повседневные задачи, получать радость от общения с близкими.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте