16 июня 1963 года в космос впервые полетела женщина

15.06.2020 | 16:46

Сегодня, 16 июня, празднуется Международный день африканского ребенка. Он впервые отмечался в 1991 году. Его цель - привлечь внимание к проблемам африканского населения: дети там страдают от недоедания, умирают от голода и болезней, часто не имеют образования и достойного медицинского обслуживания.

В истории день 16 июня известен как дата основания автомобильной компании «Форд Мотор» и регистрации торговой марки «Пепси-Кола» (оба события произошли в 1903 году). В 1925-м в Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек», в 1943-м состоялась свадьба Чарли Чаплина и Уны О’Нил, а в 1963-м впервые в мире в космос полетела женщина - Валентина Терешкова.

На корабле «Восток-6» Терешкова сделала 48 оборотов вокруг Земли. Примечательно, что она не предупредила родных о том, что отправляется в открытый космос. Они узнали о полете только из новостей по радио.

В народном календаре 16 июня - Лукьян Ветряк. На Руси в этот день примечали направление ветра. Считалось, что южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный - сырую погоду и болезни, восточный - разного рода инфекции, а северо-восточный - беспрерывные дожди. А вот поднимающийся от земли к небу вихрь обещал ясную погоду на ближайшие дни.

16 июня родились национальный герой башкирского народа и сподвижник Пугачева Салават Юлаев, оперная певица Антонина Нежданова, Маршал и Герой Советского Союза Федор Толбухин, советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Александр Зайцев.

Именины отмечают Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел и Юлиан.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю день хорош во всех отношениях: можно строить глобальные планы на будущее, с успехом решать повседневные задачи, получать радость от общения с близкими.