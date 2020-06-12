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13 июня - Всемирный день вязания на публике

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Сегодняшний день, 13 июня, известен как Всемирный день вязания на публике. Все, кто своей жизни не представляет без спиц или крючка, могут отправиться в парк, сквер или на площадь и от души насладиться публичным вязанием. Праздник придумали в 2005 году. Впервые он прошел в Париже. А сегодня к мероприятиям присоединились вязальщицы в нескольких десятках стран мира.

В России 13 июня отмечается День пивовара. Этот профессиональный праздник относительно молод - его учредили в 2003-м. Самому искусству варки пива уже более 2 000 лет. Первые упоминаниях этого напитка относятся к IV-III вв. до н. э.

А еще свой профессиональный праздник сегодня отмечают мебельщики.

Кроме того, 13 июня известно как Международный день распространения информации об альбинизме - заболевании, при котором нарушена или полностью отсутствует пигментация кожи, волос, радужной оболочки глаз.

Дело в том, что немало людей, страдающих альбинизмом, подвергаются насмешкам, притеснениям, а то и остракизму из-за суеверий и мифов. Поэтому в 2013 году Совет ООН по правам человека принял резолюцию, призывающую государства устранять любые виды дискриминации людей, страдающих альбинизмом, а также повышать информированность общественности об этой патологии.

13 июня в мире отмечается и день швейной машинки. Это неофициальный праздник, тесно связанный с появлением технической новинки, совершившей революцию не только в легкой промышленности, но и в быту обычных хозяек.

В истории 13 июня произошло несколько знаменательных событий. В 1825 году американский изобретатель Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку, в 1895-м завершилась первая в мире автомобильная гонка Париж - Бордо - Париж, а в 1912-м в Москве открылся музей изящных искусств (ныне - Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина).

13 июня родились английские физики Томас Юнг и Джеймс Максвелл, советский писатель Валентин Пикуль, а также актеры Гойко Митич, Малькольм Макдауэлл и Сергей Маковецкий.

В народном календаре - Еремей Распрягальник. В этот день наши предки слушали кукушку: если она часто и громко кукует, погода будет хорошей. Дождь же предвещал бедный урожай.

Именины отмечают Борис, Еремей, Кристина, Николай, Роман и Филипп.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня будет удачным планирование. Подумайте, чего вы бы хотели достичь в ближайшее время, и составить четкий план достижения цели.

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Источник — фото pixabay.com
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