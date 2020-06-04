5 июня - Всемирный день окружающей среды

04.06.2020 | 16:38

В среду, 5 июня, отмечается Всемирный день окружающей среды. Он призван привлечь внимание мировой общественности к экологическим проблемам и пробудить в каждом человеке желание сохранить и защитить природу.

Каждый год представители ООН выбирают девиз праздника, а также его тему и место проведения основных международных мероприятий.

Сегодня в России также отмечается День создания государственной службы карантина растений. Ее задача - защитить растительные богатства страны от завоза из-за границы вредителей или возбудителей болезней, которые могут погубить их.

5 июня в России отмечают еще один праздник - День образования полиции. Праздник установлен приказом МВД от 5 марта 2018 года. Именно в этот день в 1715 году в Санкт-Петербурге появилась Полицмейстерская канцелярия с генералом-полицмейстером во главе. Важно отметить, что 10 ноября по-прежнему остается Днем сотрудника органов внутренних дел.

Кроме того, 314 лет назад открылся первый в России военный госпиталь. 5 июня 1706 года по указу Петра I в Москве организовали лечебницу для раненых солдат. Госпиталь стал первым государственным медицинским учреждением в стране. Сейчас это главный военный клинико-диагностический центр России.

В госпитале трудилась целая плеяда выдающихся военных докторов. Здесь лечили и вели исследования русские медики Е. О. Мухин, Н. В. Склифосовский, Д. Д. Плетнев. Проводил первые операции под наркозом хирург Н. И. Пирогов, работал Н. Н. Бурденко - основоположник русской школы нейрохирургии.

5 июня в истории отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1783 году французские изобретатели братья Монгольфье впервые запустили в воздух тепловой аэростат, в 1851-м в США начал печататься роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», в 1880-м в Москве состоялся первый Пушкинский праздник, в 1909-м в Петербурге был освящен и торжественно открыт памятник Александру III, а в 1981-м американский центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь СПИД.

5 июня родились русский военачальник и государственный деятель Иван Ганнибал, испанский поэт Федерико Гарсиа Лорка, польская актриса Барбара Брыльска, русский скульптор Петр Клодт, советский и российский тренер по синхронному плаванию, заслуженный тренер России Татьяна Покровская, российский писатель, философ, телеведущий, профессор Юрий Вяземский, российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая.

В народном календаре 5 июня считается днем Левона Огуречника, или Левона Конопляника. В этот день в открытый грунт высаживали рассаду либо сеяли огурцы семенами. Считалось, что если на Левона стоит теплая погода и кружат стаи оводов, будет хороший урожай овощей.

5 июня богато именинниками. День ангела празднуют Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян и Федор.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня не поддаваться хандре, если вдруг она нападет, а заняться спортом и поддержанием физической формы. Сегодня возможно повышение по службе, получение премии или надбавки к зарплате. Этот день лучше провести в труде, заботах, целиком посвятить себя деятельности. Не следует предаваться праздности и безделью.