3 июня прокатимся на велосипеде

02.06.2020 | 16:07

Сегодня, 3 июня, отмечается Всемирный день велосипеда. Праздник был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в апреле 2018 года. С инициативой о его проведении выступил Туркменистан.

Праздник задуман с целью обратить внимание общества на велосипед как на средство улучшения физического и психического здоровья и самочувствия, а также сформировать культуру езды.

Велосипед как вид транспорта известен уже больше 200 лет. Считается, что его изобретатель Ефим Артамонов, уроженец Прикамья, совершил на нем путешествие от Урала до Петербурга, желая попасть на коронацию Александра I. Это случилось в 1801 году.

Кроме того, сегодня в Черногории - День объявления независимости, а в Австралии - День Мабо, который празднуется в местах традиционного проживания коренного населения.

В истории 3 июня ознаменовано несколькими событиями. В 1785 году Жан-Пьер Франсуа Бланшар продемонстрировал в Лондоне первый парашют, который был предназначен для прыжков с воздушного шара.

Сначала с ним с высоты 300 метров спустилась собака, через год - баран. А первым человеком, спрыгнувшим в 1797 году с парашютом с воздушного шара, стал француз Андре-Жак Гарнерен.

3 июня 1927 года в Москве были снесены Красные ворота, в 1943-м создан Французский комитет национального освобождения, в 1965-м американский астронавт Эдвард Уайт стал вторым в мире человеком, вышедшим в открытый космос, а в 1989-м в Челябинской области произошла крупнейшая в истории России железнодорожная авария.

3 июня родились русский естествоиспытатель, один из основателей отечественной школы физиологии растений Климент Тимирязев, основоположник российской нейрохирургии Николай Бурденко, советский политический деятель Яков Свердлов и олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

В народном календаре сегодня Оленин день, когда на Руси совершали специальные обряды на хороший урожай льна. Так, если лен сеял мужчина, он должен был сначала подкинуть как можно выше печеные яйца. Женщине же полагалось раздеться и надеяться, что лен сжалится над ней и поможет обрести рубашку.

Именины в этот день отмечают Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор и Ярослав.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь обещает сегодня победу мудрости над чувствами и умом. День удачен для благотворительности, пожертвований. Если финансовая ситуация не позволяет быть щедрым, можно проявить сострадание и заботу другим способом.