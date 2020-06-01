2 июня откажемся от излишеств в еде

01.06.2020 | 16:32

2 июня в России отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Инициатором его проведения стала большая группа участников социальной сети для худеющих. Именно сегодня все, кто мечтает о стройной фигуре, могут сделать первый шаг на этом пути.

Следует помнить, что безответственный подход к рациону и переедание ведут к быстрому набору веса, а он, становясь избыточным, является фактором риска развития различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических.

Согласно статистическим данным, в России лишний вес имеют около 60% женщин и половина мужчин старше 30 лет.

2 июня в Италии - День Республики, в Азербайджане - День работников гражданской авиации, а в Таиланде - фестиваль ананаса, этот фрукт там очень уважают и ценят.

В истории 2 июня запомнилось тем, что в 1946 году итальянцы приняли на референдуме решение об упразднении монархии, в 1953-м в лондонском Вестминстерском аббатстве состоялась коронация британской королевы Елизаветы II, в 1955-м директивой начальника Генерального штаба Министерства обороны СССР утвержден проект космодрома Байконур, а в 1962-м в Новочеркасске Ростовской области была жестоко подавлена демонстрация рабочих, протестовавших против повышения цен на масло и мясо на 35%.

В народном календаре - Тимофей Грядочник. На Тимофея в северных областях обычно сажали огурцы, причем первую грядку - тайком от посторонних, чтобы не сглазили.

В более теплых краях огурцы к этому времени уже всходят. На Тимофея проверяли, не сглазили ли урожай недобрые соседи, не пожелтели ли побеги.

Позже первый выросший огурец наши предки закапывали в секретном месте. Считалось, что тогда не пожухнут плети.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита и Тимофей.

2 июня родились французский писатель, аристократ и философ маркиз де Сад, итальянский мистик и авантюрист Алессандро Калиостро, американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, киноактер Джонни Вайсмюллер, российский государственный деятель, обер-прокурор Синода Константин Победоносцев и советская и российская поэтесса Юнна Мориц.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь говорит, что день будет хоть и тяжелым, напряженным, но удачным. Сегодня хорошее время, чтобы отправиться в путешествие или командировку, заняться физическими нагрузками, упражнениями на растяжку и гибкость. Также календарь советует проявить любовь к близким, сделав им приятные подарки или сюрпризы.