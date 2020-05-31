1 июня - день детей, родителей и молока

31.05.2020 | 08:34

Сегодня, 1 июня, постарайтесь позавтракать творогом, сметаной, ряженкой или молочной кашей. И конечно, покормите вкусной и здоровой едой детей, если они есть в семье. Так вы отметите сразу три всемирных праздника, для которых выбрано самое начало лета: День детей (у нас его принято называть Днем защиты детей), День родителей и День молока.

По одной из версий, 1 июня стало Международным днем защиты детей потому, что в этот день в 1925 году генеральный консул Китая в Сан-Франциско, собрав группу китайских детей-сирот, устроил для них фестиваль лодок-драконов. Кроме того, тогда же в Женеве проходила конференция, посвященная вопросам детства.

Сам праздник отмечается с 1950 года. Примечательно, что у Дня детей есть флаг. На зеленом фоне, который служит символом роста, гармонии, свежести и плодородия, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки: красная, желтая, синяя, белая и черная.

Дети же сегодня могут поздравить мам и пап со Всемирным днем родителей. Именно родители отвечают за счастливое детство своих сыновей и дочерей, их безопасность, создают атмосферу любви и нежности в семье.

Ну а молоко, как известно, самый детский напиток, хотя большинство взрослых людей с удовольствием употребляют этот продукт и блюда из него. Многие страны располагали собственными праздниками, посвященными молоку, которые приходились на первый день лета или ближайшие к нему числа. Поэтому в 2001 году решено было сделать 1 июня Всемирным днем молока.

В нашей стране 1 июня отмечаются еще три праздника: День Северного флота ВМФ России, День военно-транспортной авиации и День создания правительственной связи России.

В истории в этот день произошли несколько знаменательных событий. 1 июня в 1725 году в России был учрежден орден святого Александра Невского, в 1933-м введен в строй Челябинский тракторный завод, где во время Великой Отечественной войны производилась легендарная «тридцатьчетверка» (танк Т-34), в 1938-м «родился» самый знаменитый герой комиксов - Супермен, а в 1980 году начал вещание кабельный канал новостей CNN.

В народном календаре сегодня Иван Долгий. Этот день называли еще Оберегом нивы и произносили заговоры, защищающие поля от непогоды, вредителей, дурного глаза и других неприятностей. Считалось, что если на него идет дождь, то весь месяц будет сухим. Обильные росы обещали плодородие, а туман - грибное лето.

Именинники в этот день Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Онуфрий, Павел и Сергей.

1 июня родились композитор Михаил Глинка, художник-передвижник Василий Поленов, киноактриса Мэрилин Монро, народные артистки России Евгения Симонова и Надежда Кадышева.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует заняться сегодня активным отдыхом. Если же это невозможно, то бурлящую энергию и силы лучше направить в созидательное русло. День очень удачный для карьеристов и бизнесменов. Также сегодня отличное время для бани, дружбы, любви и стрижки.