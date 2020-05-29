30 мая вместе с перуанцами отметим День картофеля

29.05.2020 | 21:34

Сегодня, 30 мая, в России нет никаких праздников или памятных дат. Но жить без положительных эмоций нельзя, а повысить настроение вам поможет кулинарное искусство.

Попробуйте приготовить что-нибудь из картофеля. Это может быть самое простое блюдо - например, жареная картошка с грудинкой и свежими грибами (их сейчас продают на каждом рынке), картофельное пюре (для насыщения воздухом его протирают через сито, это трудоемко, но пюре получается необычайно вкусным) или, скажем, драники - оладьи из тертой картошки.

Именно картофель сегодня главенствует на столе, потому что 30 мая в Перу отмечается национальный День картофеля, который считается культурным наследием и национальной гордостью жителей этой страны. И называют его более чем уважительно - «папа». Почти в каждом музее есть залы картофеля, а в Лиме, столице Перу, располагается Международный центр картофеля с бесценным генетическим материалом. В центре хранится около 4 тысяч образцов сортов культурного картофеля и 1,5 тысячи сортов более чем 100 его диких родственников.

А вот рецепт картофеля по-перуански. Потребуются 0,5 кг картофеля, 2 апельсина, 100 граммов брынзы, 1 столовая ложка сладкой паприки хлопьями, половинка острого красного перца, 2 столовые ложки сливочного масла, 2 яйца, оливки и листья салата.

Из апельсинов отжимают сок в кастрюльку, добавляют натертую на мелкой терке брынзу, паприку и мелко нарезанный красный перец. Смесь доводят до кипения, добавляют масло, выкладывают нарезанный кружочками вареный картофель и осторожно перемешивают. Подают на листьях салата с кусочками вареного яйца и оливками.

В историю 30 мая вошло несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1431 году в Руане была сожжена на костре Жанна д’Арк, в 1631-м во Франции вышло издание под названием La Gazette, после чего слово «газета» вошло во все европейские языки, в 1858-м был основан Хабаровск, а в 1896-м в Москве во время празднования коронации Николая II в давке на Ходынском поле погибло около полутора тысяч человек.

30 мая родились русский революционер-анархист Михаил Бакунин, знаменитый ювелир Карл Фаберже, советский поэт Лев Ошанин, первый человек, побывавший в открытом космосе, - Алексей Леонов, народный артист РСФСР Александр Демьяненко (легендарный Шурик).

В народном календаре сегодня Евдокия Свистунья. По погоде на Евдокию судили о том, каким будет лето. Также в этот день почитали святого Андроника - избавителя от засухи.

Кроме Адриана и Евдокии, именинники в этот день - Афанасий и Степан.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня могут появиться мрачные мысли, предчувствия, страхи. Новые знакомства не рекомендованы, а вот романтическое свидание - да. В этот день есть опасность попасться на удочку мошенников. Не стоит решать финансовые вопросы, брать кредит или отдавать долги.