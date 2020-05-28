29 мая - День здорового пищеварения

28.05.2020 | 17:11

Постарайтесь сегодня, 29 мая, целый день провести на полезной пище. С утра - овсяная каша и творог, в обед - какой-нибудь овощной суп и рыба на пару, на ужин… Ну сами придумаете что-нибудь, если к тому времени ваш желудок не объявит протест очень здоровой, но не слишком вкусной еде.

Между тем каждому известно со школьной скамьи: правильное питание - залог здоровья и долголетия. Об этом не устают говорить гастроэнтерологи. По статистике, 50-60% (а в крупных городах - до 90%) людей страдают от нарушений функций органов пищеварительной системы.

Чтобы мы тоже помнили об этом, 29 мая во всем мире отмечается День здорового пищеварения. Недаром в золотой фонд цитат вошла фраза Ильфа и Петрова: «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу!»

Также сегодня празднуется День ветеранов таможенной службы. Поздравления принимают те, кто защищал экономическую безопасность страны и боролся с контрабандой.

Соответствующее постановление принял в 1999 году исполком Всероссийского союза ветеранов таможенной службы по многочисленным предложениям, поступившим от старшего поколения.

Также поздравления сегодня принимают военные автомобилисты. Знаете ли вы, что в годы Великой Отечественной войны солдаты этого рода войск перевезли свыше 101 миллиона тонн различных грузов, а во время чеченских кампаний на их плечи легла основная нагрузка по перевозке и снабжению войск? И сегодня профессиональный праздник отмечают не только военнослужащие автомобильных войск, но и все военные, кто по долгу службы управляет транспортом.

29 мая следует поздравить с профессиональным праздником и сварщиков. Дата не утверждена официально, однако ее отмечают начиная с 1990-х годов. Это ремесло - несомненно, одно из самых важных, ведь без сварки не обходится ни одно современное производство.

В историю 29 мая вошло несколькими значимыми событиями. В 1453 году Константинополь пал под ударами турок и был переименован в Стамбул, в 1900-м американская компания «Отис» зарегистрировала новую торговую марку «Эскалатор», незадолго до этого представив первый в мире подъемник на международной выставке в Париже, а в 1953-м Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей впервые покорили высочайшую гору мира - Джомолунгму.

29 мая родились русский поэт Константин Батюшков, 35-й президент США Джон Кеннеди, заслуженный мастер спорта России, футболист Андрей Аршавин, народный артист России Александр Абдулов.

В народном календаре - Федор Житник. Этот день считался последним для посадки яровых культур. На Федора крестьяне ели кашу - манную, ячневую, гречневую или пшенную.

Именины сегодня отмечают Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует сегодня не перегружаться на работе, следить за своим здоровьем и готовиться к непредвиденным ситуациям и событиям. День будет неудачным для медлительных людей, успех ждет лишь активных.