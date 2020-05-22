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23 мая отпразднуем День черепахи

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Сегодня подходящий день для того, чтобы послать своим знакомым изображение мудрого, осторожного и неторопливого животного - черепахи. Или вместе с ребенком пересмотреть замечательный мультфильм «Как Львенок и Черепаха пели песню». Потому что 23 мая отмечается Всемирный день черепахи.

Этот забавный праздник был учрежден в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Его цель - привлечь внимание общественности к проблеме гибели большого количества этих пресмыкающихся из-за соседства с людьми.

Кстати, не все знают, что в Пензенской области водится болотная черепаха. Этот вид занесен в Красную книгу региона, но иногда пензенцам удается увидеть этих животных на берегах водоемов.

В последние годы День черепахи стал популярен во многих странах. В честь этих рептилий проводятся настоящие праздники со сценками из их жизни, маскарадами в костюмах-панцирях и танцами. Попробуйте и вы поддержать эту традицию.

В истории 23 мая произошло несколько знаменательных событий. В 1592 году инквизиция арестовала итальянского философа Джордано Бруно (его обвинили в ереси и позднее казнили), в 1930-м газета «Комсомольская правда» была награждена первым орденом Ленина, а в 1949-м в этот день образовалась Федеративная Республика Германия.

23 мая родились шведский врач и натуралист Карл Линней, советский кинорежиссер Григорий Чухрай, телеведущий и переводчик Виталий Вульф, российский шахматист, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов и актриса театра и кино Лариса Гузеева.

В народном календаре - Симон Посев. Это время считалось на Руси лучшим для поиска кладов, а также сбора лекарственных растений. А вот работать на земле было нельзя, и крестьяне не брались ни за плуг, ни за борону, не вбивали в землю колья и не копали ямы.

Именины в этот день отмечают Василий, Кирилл, Симон и Таисия.

Сегодня начинается новолуние. Лунный календарь советует сегодня строить долгосрочные планы и проекты, но не спешить приступать к реализации, а хорошенько их продумать.

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Источник — фото pixabay.com
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