22 мая поздравим работников бассейнов

21.05.2020 | 17:40

22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия. Он был учрежден по инициативе Генеральной ассамблеи ООН, чтобы обратить внимание общественности на стремительное сокращение многообразия жизни на планете.

Исчезают с лица Земли животные и леса, и зачастую причиной этого становится деятельность человека. Сегодня около 60% экологической системы деградирует или используется нерационально. Давайте 22 мая вспомним о том, как важно сохранить разнообразие растений и животных, и будем бережнее относиться к природе.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают российские работники бассейнов. Бассейновая индустрия - одна из молодых в стране, однако активно развивается. Это неудивительно, ведь плавание очень полезно для здоровья, а также это отличный отдых как для детей, так и для взрослых.

Сегодня - день основания Третьяковской галереи. 22 мая 1856 года купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков купил две картины: полотна А. Н. Шильдера «Искушение» и В. Г. Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами».

Третьяков собирал свою коллекцию русской школы живописи с одной целью - создать музей русского изобразительного искусства. Этому он посвятил 40 лет жизни, помогал художникам, был увлеченным ценителем работ передвижников.

В 1892 году Третьяков преподнес свою коллекцию в дар Москве. В нее входило более 1 250 живописных работ, 518 рисунков и 9 скульптур.

Сейчас Третьяковская картинная галерея - один из ценных объектов российской культуры. Ее коллекция насчитывает более 100 тысяч произведений.

В истории 22 мая известно несколькими знаменательными событиями. В 1524-м в Москве был основан Новодевичий монастырь, в 1892-м был изобретен тюбик для зубной пасты, а в 1911-м создана Международная федерация кинологов.

В народном календаре сегодня Никола Вешний. Жизнь у наших предков традиционно налаживалась из-за установления теплой погоды. «До Николы крепись, а с Николы живи не тужи», - говорили они.

Именины в этот день отмечают Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай и Семен.

22 мая появились на свет немецкий композитор Рихард Вагнер, английский писатель Артур Конан Дойл, английский актер Лоуренс Оливье, советский и российский композитор, дирижер Никита Богословский, французский певец, шансонье Шарль Азнавур, советский эстрадный певец и композитор Евгений Мартынов и британская супермодель Наоми Кэмпбелл.

Луна находится в фазе новолуния. Согласно лунному календарю, это хороший день для подведения итогов, раздачи долгов, но вот планы на будущее пока лучше не строить - вряд ли вы сегодня будете объективны.