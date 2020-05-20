21 мая применим новые технологии в освоении культурных ценностей

20.05.2020 | 16:58

Сегодня, 21 мая, отмечается Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. И хотя режим повышенной готовности не позволяет сходить в музей или на концерт, но нет безвыходных ситуаций.

На помощь придет интернет, с помощью которого можно устроить себе виртуальную прогулку по крупнейшим музеям мира, прослушать концерт хоровой музыки, увидеть самые знаменитые в мире достопримечательности. Так что осваиваем новые подходы к произведениям искусства, находясь на самоизоляции!

Собственно, эта дата имеет определенную задачу: напомнить человечеству о проблеме сохранения для будущих поколений культурного наследия. Ведь под воздействием глобализации исчезают языки, утрачиваются традиции, уязвимые культуры оказываются на обочине, а то и полностью пропадают. Давайте же беречь наше настоящее, чтобы оно стало будущим!

21 мая в России - День полярника, когда чествуют людей, посвятивших себя освоению Арктики и Антарктики. Дата для празднования была выбрана неслучайно: 21 мая 1937 года начала свою работу первая дрейфующая станция «Северный полюс». И хотя теплый Сурский край далек от сурового севера, в Пензе есть сквер Полярников, а именем знаменитого земляка Евгения Сузюмова названа улица в микрорайоне Заря.

21 мая свой праздник отмечают военнослужащие Тихоокеанского флота. Флотилия на Дальнем Востоке была создана по указу императрицы Анны Иоанновны, когда в столицу начали поступать сведения о набегах китайцев и японцев на границы государства. Первые военно-морские подразделения России на Тихом океане году объединили в Охотскую военную флотилию.

Дата основания Охотских военных флотилии и порта, 21 мая 1731 года, стала считаться днем образования Тихоокеанского флота.

Свой профессиональный праздник отмечают 21 мая и другие военные специалисты - в России сегодня День военного переводчика. Роль переводчиков в армии трудно переоценить: они участвуют в совместных учениях и мероприятиях с вооруженными силами других государств, занимаются переводами секретной документации, ведут дипломатическую работу.

В этот день в истории произошло еще несколько знаменательных событий. В 1502 году испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены, а в 1904-м в Париже была основана Международная федерация футбольных ассоциаций - ФИФА.

21 мая родились итальянский поэт Данте Алигьери, немецкий художник Альбрехт Дюрер, советский физик, академик и нобелевский лауреат Андрей Сахаров, советская фигуристка Елена Водорезова, актриса Любовь Полищук и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В народном календаре - Иван Долгий. В этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу, а зажиточные хозяева пекли так называемые обетные пироги и угощали ими бедных соседей, путников и нищих, специально для этого выходя на дорогу. Считалось, что угостить прохожего - хороший знак, сулящий богатый урожай. Если же разделить обетный пирог ни с кем не удавалось, его нужно было скормить птицам, но ни в коем случае не есть самому.

Именины сегодня отмечают Адриан, Арсений, Иван, Никифор и Пимен.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня в первой половине дня соблюдать осторожность, не нервничать и не перепрягаться. А вот после обеда можно почувствовать себя спокойнее и расслабиться, хотя и следует контролировать эмоции.