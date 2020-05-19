20 мая - день рождения джинсов

19.05.2020 | 23:47

Сегодня, 20 мая, в России отмечается День Волги. По традиции его празднуют во всех регионах, где протекает самая крупная река в Европе.

Пензенцам, которые считаются жителями Средней Волги, никто не мешает присоединиться к соседям - ульяновцам, саратовцам, самарцам - и устроить торжество. Тем более что многие наши земляки любят порыбачить в Астраханской или Волгоградской областях, ездят специально за речными трофеями, с удовольствием отдыхают на волжских просторах.

20 мая известно и как Всемирный день метрологии. Он учрежден в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже знаменитой Метрической конвенции, на основе которой была создана Международная организация мер и весов. Тогда документ подписали 17 стран, в том числе и Россия.

В истории 20 мая считается днем рождения джинсов. Поклонники синего денима могут смело отпраздновать появление на свет самой популярной теперь одежды. Сегодня джинсовый стиль - это не только брюки, но и платья, жилетки, сарафаны. Джинсовая одежда популярна как у молодежи, так и у старшего поколения.

Первые запатентованные джинсы в Америке выпустил Ливай Страусс в 1850 году. Брюки стоили 1 доллар 46 центов. Джинсы со множеством карманов были изготовлены из парусины со швами, усиленными двойной строчкой.

Джинсы были популярны среди калифорнийских золотоискателей. Первая промышленная партия разошлась за считанные дни. Спустя некоторое время Страусс открыл в Сан-Франциско фирму по пошиву рабочей одежды Levi Strauss & Co.

В этот день произошли и другие знаменательные события. В 1570 году в Антверпене напечатали первый в мире географический атлас, в 1742-м русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной точки Евразии, а в 1942-м был учрежден орден Отечественной войны I и II степени.

В народном календаре - день Купальницы. В это время на Руси лошадей водили на реку купать. Считалось, что так они станут здоровыми и сильными и не будут хворать весь год. Крестьяне также обливали колодезной или речной водой друг друга и купали в открытых водоемах детей.

Именины в этот день отмечают Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан и Фаддей.

20 мая родились последний русский царь из династии Рюриковичей Федор Иоаннович, основатель компании Hewlett-Packard Уильям Хьюлетт, французские писатели Гектор Мало и Оноре де Бальзак, российские актеры Роман Карцев и Александр Дедюшко.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует провести первую половину дня в спокойном ритме, избегая перенапряжения, а вот вторую посвятить работе, дому, саду.