Сетевое издание|18+|Понедельник|11 мая 2020|01:20
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11 мая можно устроить праздник своему желудку

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В понедельник, 11 мая в России не отмечается никаких знаменательных дат и праздников. А вот в календаре жителей Соединенных Штатов Америки этот день исключительный, ведь именно сегодня они могут устроить праздник своему желудку.

В Национальный день, когда можно есть, что хочется, приверженцы всяческих диет могут побаловать себя любимой запрещенной пищей и не думать о величине талии или весе.

До сих пор точно не известно, кто придумал этот праздник, но можно к нему присоединиться. Стоит оговориться, что людям, которые вынуждены ограничивать себя в еде по медицинским показателям, конечно, не стоит относиться всерьез к такому поводу нарушить диету.

11 мая вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В этот день в 330 году состоялась торжественная церемония освящения Константинополя, в 1881-м был опубликован манифест Александра III об укреплении самодержавной власти, в 1927-м основана американская академия киноискусств, учредившая премию «Оскар», а в 1939-м начался вооруженный конфликт на реке Халхин-Гол.

В народном календаре 11 мая называют Березосоком. В этот день на Руси заготавливали впрок березовый сок. Считалось, что им можно вылечить цингу, отеки, фурункулез, артрит, подагру. Употребляли его и как мочегонное средство. Впрочем, в Пензенской области у берез уже распустились листья, а это значит, что время сбора целебного сока прошло.

11 мая родились русский композитор, дирижер и педагог Анатолий Лядов, испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали, автор романа «Овод» Этель Лилиан Войнич, народный артист Грузии Георгий Шенгелая, а также знаменитый немецкий барон-рассказчик Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен.

Именины 11 мая отмечают Анна, Виталий, Кирилл и Максим.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня действовать обдуманно, сохранять хладнокровие и не ввязываться в ссоры и конфликты. Контакты лучше минимизировать, решение серьезных вопросов отложить. Если позволяют обстоятельства, лучше всего посвятить день отдыху. Проведите время, сидя в тишине у горящей свечи или у костра.

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