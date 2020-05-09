10 мая скажем мамам слова любви и признательности

09.05.2020 | 14:30

В среду, 10 мая, в России нет официальных праздников. А вот в европейских странах, США, Канаде, Китае и Японии отмечается День матери. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, но почему бы не присоединиться к тем, кто сегодня скажет мамам теплые слова любви и признательности? Поверьте, фраза «Мама, ты у меня лучше всех!» станет для каждой женщины настоящим подарком.

В Германии сегодня отмечают День книги, призванный напомнить людям о фашизме. Дата выбрана в связи с тем, что 10 мая 1933 года в Берлине и других немецких городах национал-социалисты сожгли книги, неугодные гитлеровскому режиму, - труды Альберта Эйнштейна, Карла Маркса, сочинения Генриха и Томаса Маннов, Стефана Цвейга, Эриха Кестнера, Зигмунда Фрейда и других авторов. Только в столице в огне погибли 20 тысяч изданий.

В истории 10 мая известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1503 году Христофор Колумб открыл в Карибском море Каймановы острова, в 1978-м в Одессе начались съемки всенародно любимого фильма «Место встречи изменить нельзя», а в 2005-м в Берлине, рядом с Бранденбургскими воротами, был открыт мемориал жертвам Холокоста.

10 мая родились поэтесса Юлия Друнина, актриса Марина Влади, телеведущий, знаток и первый магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, а также телеведущий и тележурналист Владислав Листьев.

В народном календаре 10 мая - Семен Ранопашец, когда почитают одного из 70 апостолов, Симеона. В этот день на Руси пахали и сеяли зерно в теплую землю. А чтобы понять, готова ли почва принять зерно, на нее клали обе руки и проверяли, насколько она прогрелась.

Именины 10 мая отмечают Анастасия, Георгий, Иван, Илларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует отложить важные дела и заняться текущими мелочами, а еще лучше - творческими делами или просто хорошенько отдохнуть.