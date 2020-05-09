Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 мая 2020|01:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |

Не забудь!

10 мая скажем мамам слова любви и признательности

Печать

В среду, 10 мая, в России нет официальных праздников. А вот в европейских странах, США, Канаде, Китае и Японии отмечается День матери. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, но почему бы не присоединиться к тем, кто сегодня скажет мамам теплые слова любви и признательности? Поверьте, фраза «Мама, ты у меня лучше всех!» станет для каждой женщины настоящим подарком.

В Германии сегодня отмечают День книги, призванный напомнить людям о фашизме. Дата выбрана в связи с тем, что 10 мая 1933 года в Берлине и других немецких городах национал-социалисты сожгли книги, неугодные гитлеровскому режиму, - труды Альберта Эйнштейна, Карла Маркса, сочинения Генриха и Томаса Маннов, Стефана Цвейга, Эриха Кестнера, Зигмунда Фрейда и других авторов. Только в столице в огне погибли 20 тысяч изданий.

В истории 10 мая известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1503 году Христофор Колумб открыл в Карибском море Каймановы острова, в 1978-м в Одессе начались съемки всенародно любимого фильма «Место встречи изменить нельзя», а в 2005-м в Берлине, рядом с Бранденбургскими воротами, был открыт мемориал жертвам Холокоста.

10 мая родились поэтесса Юлия Друнина, актриса Марина Влади, телеведущий, знаток и первый магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, а также телеведущий и тележурналист Владислав Листьев.

В народном календаре 10 мая - Семен Ранопашец, когда почитают одного из 70 апостолов, Симеона. В этот день на Руси пахали и сеяли зерно в теплую землю. А чтобы понять, готова ли почва принять зерно, на нее клали обе руки и проверяли, насколько она прогрелась.

Именины 10 мая отмечают Анастасия, Георгий, Иван, Илларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует отложить важные дела и заняться текущими мелочами, а еще лучше - творческими делами или просто хорошенько отдохнуть.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте