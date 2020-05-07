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8 мая - День памяти и примирения

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8 и 9 мая - Дни памяти и примирения, провозглашенные в честь погибших во Второй мировой войне. В 2004 году дату установила Генеральная ассамблея ООН. При этом уточняется, что государства могут иметь свои дни победы и освобождения.

Также 8 мая известно как Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Он учрежден как знак почтения швейцарскому бизнесмену, общественному деятелю и гуманисту Жану Анри Дюнану, родившемуся в этот майский день.

В середине XIX века Дюнан предложил создавать группы добровольцев, которые помогали бы раненым на полях сражений. А в 1863 году по его инициативе прошла конференция, положившая начало Международному комитету Красного Креста.

В России 8 мая отмечается День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Ее функции - контроль и надзор в области военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами в соответствии с законодательством.

Также сегодня отмечают профессиональный праздник работники оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы. Именно они обеспечивают личную безопасность заключенных и персонала исправительных учреждений, занимаются расследованием и предупреждением преступлений в пенитенциарных учреждениях, а также розыском преступников, совершивших побег или уклоняющихся от наказания.

А в Норвегии сегодня наступит Ночь женщин. Главные требования, которые выставляют организаторы этой акции, - сделать равными зарплаты для мужчин и женщин и доступными детские сады. Без этого гендерная дискриминация только усиливается: женщинам приходится сидеть дома с детьми, а выходить на работу и нанимать няню невыгодно.

В истории 8 мая отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1910 году обвенчались Николай Гумилев и Анна Ахматова. В 1945-м в Берлине вступил в силу окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Четыре года спустя, в 1949-м, в Берлине торжественно открыли памятник-ансамбль воинам Советской армии, павшим в боях с фашизмом, в 1965-м в СССР утвердили положение о почетном звании «Город-герой», а в 1967-м в Москве открылся мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата».

В народном календаре 8 мая - Марк Ключник. Предки верили, что у него хранятся ключи, отмыкающие небо и выпускающие дожди. Поэтому Марку молились о том, чтобы не было засушливой погоды. Также этот день называли птичьим праздником: пернатые целыми стаями возвращаются в родные края.

Именины в этот день празднуют Василий, Марк и Сергей.

8 мая родились русский просветитель, издатель и журналист Николай Новиков, 33-й президент США Гарри Трумэн, итальянский кинорежиссер Роберто Росселлини, французский писатель и кинорежиссер Ромен Гари, российский режиссер, сценарист, телеведущий Юрий Мамин и российский продюсер, сценарист и режиссер Валерий Тодоровский.

Полнолуние. Согласно лунному календарю, день отлично подходит для полноценного отдыха. Сегодня можно подольше полежать в кровати, почитать книгу, прогуляться. Если же работу никак нельзя отложить, то служебное рвение лучше оставить в стороне. В этот день оно не приведет к желаемым результатам.

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