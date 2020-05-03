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4 мая - Международный день пожарных

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Сегодня, 4 мая, во всем мире чествуют огнеборцев, отмечая Международный день пожарных.

Появление его связано с трагедией: в декабре 1998 года в Австралии пятеро пожарных погибли при тушении лесного пожара. А связь с 4 мая в том, что в этот день почитают святого Флориана, считающегося небесным покровителем пожарных.

Традиционно 4 мая пожарные во многих странах мира вспоминают товарищей, пожертвовавших собой во имя жизни других людей. К памятникам и мемориалам приносят цветы и венки, в подразделениях проводят торжественные церемонии.

На 4 мая приходится неформальный праздник - день «Звездных войн», который отмечают поклонники эпопеи. Основанием для выбора даты послужил своеобразный каламбур. Знаменитая фраза джедаев «Да пребудет с тобой сила» на английском выглядит как May the force be with you. При этом слово may можно перевести как май, а force звучит похоже на fourth - четвертый.

4 мая в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1113 году на киевский великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, в 1878-м Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф, в 1961-м в СССР приняли указ об усилении борьбы с тунеядством, в 1966-м был подписан протокол об участии концерна «Фиат» в создании в СССР автостроительного предприятия, а в 1979-м Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом посту.

4 мая родились немецкий книгоиздатель Фридрих Брокгауз - основатель одноименной фирмы, российский политический и общественный деятель Александр Керенский, британская и американская киноактриса, обладательница премии «Оскар» Одри Хепберн, российский театральный режиссер и педагог, профессор, народный артист России Леонид Хейфиц и народная артистка России Татьяна Самойлова.

4 мая в народном календаре - Проклов день, когда старики выходили за околицу, вставали лицом на запад и читали заговоры против нечистой силы. Считалось, что если к Проклу зацветет черемуха, то лето будет жарким.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Прокл и Федор.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, наступил день покоя и уединения. Важные дела, серьезную работу, решение финансовых проблем лучше всего отложить. День благоприятен для того, чтобы заняться благотворительностью, бескорыстно помочь кому-то.

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