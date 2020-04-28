29 апреля - танцуют все!

28.04.2020 | 14:01

Сегодня потратьте 10-15 минут (а при желании и больше), чтобы исполнить танец. Какой? Да какой вам больше нравится. Аргентинское танго, цыганочку с выходом, русскую барыню, брейк-данс или зажигательный рок-н-ролл - выбор огромен.

Даже если вы никогда не занимались танцами, вспомните знаменитую фразу «Танцуют все!» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и повторите несколько простых движений. Потому что 29 апреля отмечается Международный день танца. И пусть из-за ситуации с коронавирусом закрыты танцзалы - не станем унывать и станцуем в самоизоляции сами для себя и родных!

В историю 29 апреля вошло несколькими знаменательными событиями. В 1770 году Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии, в 1897-м английский физик Джозеф Томсон объявил об открытии им электрона, в 1913 году Гидеон Сундбек запатентовал застежку-молнию, в 1932-м в СССР были созданы бригады содействия милиции (бригадмил), а в 2000 году Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты.

В народном календаре сегодня Арина Урви Берега. Прозвище связано с тем, что после половодья реки и ручьи входили в русла, оставляя небольшие протоки и бочажки. В этот день начинали высаживать рассаду.

29 апреля родились российский историк и государственный деятель Василий Татищев, французский математик, физик, астроном Жюль Анри Пуанкаре, американский газетный магнат Вильям Херст, английский автор приключенческих романов Рафаэль Сабатини, американский пианист, аранжировщик, композитор Дюк Эллингтон, советская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова, народная артистка России Лариса Удовиченко и американская актриса Мишель Пфайффер.

Именинники 29 апреля - Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел и Тимофей.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня могут встать нерешенные задачи, произойти непредвиденные события и проявиться забытые проблемы.