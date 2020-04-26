27 апреля - День парламентаризма в России

26.04.2020 | 08:11

В понедельник, 27 апреля, отмечается День российского парламентаризма. Дата выбрана неслучайно: 27 апреля (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная Дума Российской империи. Это первый в истории страны демократический институт. Госдума являлась нижней палатой парламента, а Государственный совет был верхней.

Изначально праздник российского парламентаризма предлагалось отмечать 18 марта - в этот день в 1990 году открылось первое заседание Верховного совета России. Однако историки настояли на том, что российский парламентаризм значительно старше, и дату выбрали другую.

Сегодня парламент России (Федеральное Собрание) состоит из двух палат: Государственной Думы и Совета Федерации.

27 апреля отмечается День специальных частей внутренних войск МВД РФ, занимающихся охраной мест проведения специальных работ, важных государственных объектов и сопровождением специальных и воинских грузов. В профессиональный праздник служащих спецчастей поздравляют друзья и коллеги, им вручают памятные подарки и государственные награды.

Если у вас есть родственники или друзья, которые работают вахтовым методом, то вы можете поздравить их с профессиональным праздником, хотя и неофициальным, - Днем вахтовика.

27 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1908 году фигурное катание впервые было включено в программу Олимпийских игр, в 1961-м был основан Советский фонд мира, а 1965-м в США появились одноразовые подгузники для малышей.

В этот день родились американский художник и изобретатель Сэмюэл Морзе, 18-й президент США Улисс Симпсон Грант, популярный советский комедийный артист Евгений Моргунов, российская теннисистка Динара Сафина, детский врач и общественный деятель Леонид Рошаль и актер Александр Лазарев - младший.

В народном календаре 27 апреля отмечено как Мартын Лисогон. Крестьяне верили, что в этот день лисы покидают старые норы, в которых провели зиму, и начинают рыть себе новые убежища. Считалось, что в первые дни после переселения лисы настолько неосторожны, что их можно ловить голыми руками.

27 апреля именины отмечают Александр, Антон, Валентин, Иван, Лазарь, Мартын (Мартин) и Фома.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, день удачный для кардинальных перемен, а также для того, чтобы отстоять свои принципы, честь и достоинство. Финансовые вопросы решать сегодня не рекомендуется, а вот вернуть долги самое время.