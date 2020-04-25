26 апреля исполнится 34 года со дня чернобыльской катастрофы

25.04.2020 | 15:11

Сегодня, 26 апреля, отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Сегодня исполняется 34 года со дня событий на Чернобыльской АЭС.

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке атомной электростанции произошел мощный взрыв, равный по силе воздействия 500 бомбам, сброшенным на Хиросиму.

В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. Чернобыль стал символом техногенной катастрофы для всего человечества.

Ежегодно в этот день отдают дань памяти жертвам радиационных аварий и катастроф и дань уважения ветеранам Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиацией.

Также 26 апреля отмечается Всемирный день интеллектуальной собственности, подчеркивающий значение инноваций в повседневной жизни человека. Патенты, товарные знаки, авторское право и смежные права как результаты творчества и знаний являются мощными инструментами содействия экономическому и культурному развитию всего мирового сообщества.

26 апреля в России официально отмечается День нотариата. Эта структура оформилась в XIX веке, когда в окружных судах появились нотариусы, которые назначались председателями Судебной палаты. Чтобы претендовать на эту должность, кандидату нужно было внести денежный залог и успешно пройти испытания.

Работа нотариусов заключалась в основном в защите имущественных прав граждан: составлении актов и свидетельствовании различных документов, утверждении и регистрации действий, связанных с передачей имущества.

До 2016 года День нотариата отмечался неофициально, не выходя за пределы профессионального сообщества.

В истории 26 апреля знаменательно несколькими событиями. В 1658 году указом царя Алексея Михайловича главная башня московского Кремля была переименована в Спасскую, в 1792-м впервые прозвучал революционный гимн «Марсельеза», в 1991-м был принят закон «О реабилитации репрессированных народов», а в 1997-м в России учредили орден «За милосердие и исцеление».

В этот день родились римский император Марк Аврелий, королева Франции Мария Медичи, возлюбленная британского адмирала Нельсона Эмма Гамильтон, знаменитый фокусник Арутюн Акопян, артист Владислав Дворжецкий.

В народном календаре 26 апреля - Фомаида Медуница. На Фомаиду опытные хозяйки отправлялись в лес собирать медуницу. Ее использовали как в качестве отвара, так и для салата. Также собирали первые всходы щавеля и молодые побеги чеснока и лука - их добавляли в щи и суп.

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