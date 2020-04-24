Не забудь!

25 апреля поздравим ветеринарных врачей

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Если у вас есть домашний любимец, не забудьте сегодня поздравить того, кто заботится о его здоровье. Ведь в последнюю субботу апреля (в этом году она приходится на 25-е число) отмечается Международный день ветеринарного врача.

Сегодня ветеринар - одна из самых востребованных профессий. Эти врачи работают в клиниках, на ветстанциях, в зоопарках, в сельском хозяйстве. Фамилии и телефоны высококлассных айболитов знают все опытные владельцы животных и передают их новичкам.

Поэтому пожелайте сегодня ветеринарам, чтобы их работа с нашими питомцами была большей частью профилактической, а не экстренной!

В этот день отмечается Всемирный день дочери. Отцы, как правило, относятся к сыновьям как к продолжателям рода, а с дочками нежны и трепетны, стараются их баловать и лелеять. И девочки нередко тянутся к папам сильнее, чем к мамам, и манипулируют взрослыми мужчинами как хотят. Вспомните хотя бы роман «Унесенные ветром»: юная Скарлетт О’Хара секретничала со своим отцом Джеральдом, а несколько лет спустя ее дочка Бонни крутила и вертела своим папой Реттом… Недаром существует расхожее выражение «папина дочка».

Также 25 апреля отмечается Международный день ДНК. Его учредили в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты.

С 2007 года 25 апреля отмечается учрежденный ВОЗ Всемирный день борьбы против малярии. Это заболевание передается человеку при укусах одного из видов комаров и сопровождается лихорадкой, увеличением размеров печени и селезенки. Ежегодно от нее умирают более 600 тысяч человек.

25 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1792 году во Франции ввели казнь при помощи гильотины, в 1895-м был подписан указ об учреждении Русского музея императора Александра III (ныне - Государственный Русский музей), в 1901-м в штате Нью-Йорк впервые в мире появились автомобильные номера, а в 1942-м был основан Московский монетный двор Гознака.

В народном календаре сегодня Василий Парильщик. В старину замечали, что в этот день над землей стоит пар, оттого что солнце прогрело почву. Если такое явление наблюдалось, то крестьяне могли надеяться на богатый урожай. Кроме того, на Василия Парильщика было принято париться в бане.

Именины сегодня отмечают Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа и Сергей.

25 апреля родились один из изобретателей радио Гульермо Маркони, командарм Семен Буденный, советский композитор-песенник Василий Соловьев-Седой, народный артист СССР Юрий Яковлев, народный артист России Михаил Кононов, голливудский актер Аль Пачино, политик Владимир Жириновский и хоккеист Владислав Третьяк.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь предупреждает: постарайтесь сегодня избегать выяснения отношений и конфликтных ситуаций, сдержите агрессию, излагайте свою точку зрения мягко и дипломатично.

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Источник — фото pixabay.com
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