19 апреля проведем Пасху в самоизоляции

18.04.2020 | 13:30

Сегодня, 19 апреля, православные христиане отмечают Пасху. Это торжественный гимн победе вечной жизни над смертью, духу человеческому и силе веры.

Но, пожалуй, впервые этот самый большой христианский праздник пройдет без традиционного посещения прихожанами ночных служб в храмах. Это связано с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

В прошлые годы православные по традиции заполняли во время богослужения церкви, а затем, вернувшись домой, впервые после длительного поста вкушали мясо, молочные блюда, яйца, творожная масса и куличи. В этот раз пасхальное богослужение из Успенского кафедрального собора в Пензе, которое совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, транслировалось в режиме онлайн.

Также жителям области не удастся посетить могилы родных и близких: кладбища закрыты для посещения до 30 апреля. Поэтому в этом году Пасху придется провести в режиме самоизоляции, чтобы сохранить здоровье себе и близким. И от традиционных троекратных поцелуев тоже следует воздержаться до лучших времен.

19 апреля отмечается весенний праздник - День подснежника. Галантус (Galanthus) - латинское название белого колокольчика, которое переводится как «молочный цветок». В разных странах его именуют по-разному: англичане - снежной каплей или снежной сережкой, чехи - снежинкой, немцы - снежным колокольчиком, а россияне - подснежником.

В Пензенском ботаническом саду из-за ранней весны галантусы расцвели уже в середине марта. Однако жители Сурского края, как и соседних регионов, по традиции называют подснежником называют прострел раскрытый (сон-траву) - растение, напоминающее пушистый сиреневый тюльпан с желтой сердцевиной. Прострел раскрытый занесен в Красную книгу.

Также 19 апреля празднуется День российской полиграфии, учрежденный в 2014 году. Сегодня поздравляют не только людей, стоящих у печатного оборудования, но и дизайнеров, редакторов, менеджеров, инженеров, труд которых связан с полиграфией как отраслью.

Профессиональный праздник сегодня отмечают и сотрудники юридической службы Министерства внутренних дел России. Эти специалисты совершенствуют нормативно-правовое регулирование сферы внутренних дел, повышают правовой культуры личного состава, защищают интересы системы министерства в судах.

В историю 19 апреля вошло несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1783 году увидел свет Манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России, в 1935-м в СССР было основано добровольное спортивное общество «Спартак», в 1943-м организовано Главное управление контрразведки «Смерш», а в 1970-м с конвейера сошел первый автомобиль ВАЗ-2101, ласково именуемый в народе «копейкой».

В народном календаре сегодня - Евтихий Тихий и Ерема Пролетный. По погоде в этот день судили об урожае хлеба: отсутствие ветра сулило хороший урожай.

19 апреля родились советский режиссер кино- и мультипликационных фильмов, мастер сказочного жанра Александр Птушко, советские писатели Вениамин Каверин и Георгий Марков, российская теннисистка, призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Мария Шарапова.

Именины 19 апреля отмечают Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Петр, Севастьян и Яков.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: постарайтесь сегодня разумно расходовать время, силы и энергию, не тратьте их попусту и избегайте конфликтов.