13 апреля послушаем хиты рок-н-ролла

12.04.2020 | 09:12

В понедельник, 13 апреля, Всемирный день рок-н-ролла. Стоит отметить, что событие, в честь которого был учрежден этот праздник, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл Rock Around The Clock, именно он стал знаковым в новом направлении музыки. Рок-н-ролл быстро вышел за границы США и распространился по странам и континентам.

Сегодня рок-музыка насчитывает множество направлений: от легкого танцевального рок-н-ролла до грайндкора, отличающегося агрессивностью.

13 апреля в России - День мецената и благотворителя. По традиции местом торжества, приуроченного к празднику, становится музей «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге. На фоне картины Тьеполо «Меценат представляет Августу свободные искусства» чествуют тех, кто дает жизнь культурным и социальным проектам, вкладывая в них свое время, деньги и силы.

Не всем известно, что слово «меценат» происходит от имени собственного. Так звали римского аристократа, покровителя творческих личностей Гая Цильния Мецената, родившегося 13 апреля 70 года до н. э.

Сегодня для православных христиан во всем мире наступил Великий понедельник. Это начало Страстной недели Великого поста, на которой принято вспоминать последние дни земной жизни Христа, его страдания и погребение.

13 апреля произошло и несколько важных исторических событий. В этот день в 1895 году при раскопках Помпей были найдены горы сокровищ, в 1902-м в Санкт-Петербурге прошли испытания первого в России троллейбуса, а в 1934-м в Арктике завершилась операция по спасению челюскинцев.

В народном календаре 13 апреля - Ипатий Чудотворец. Ему молились о прибавлении семейства, об избавлении от бесплодия и даже об изгнании бесов и домовых, которые в этот день устраивают бесчинства.

Именины сегодня отмечают Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф и Ипатий.

13 апреля родились королева и регент Франции Екатерина Медичи, третий президент США, автор Декларации независимости Томас Джефферсон, писатель и поэт Демьян Бедный, композитор и дирижер, народный артист СССР Александр Александров, политик Ирина Хакамада, российский шахматист, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует действовать сегодня обдуманно. Лучше в этот день минимизировать контакты, игнорировать несрочные звонки и быть внимательным к пище, так как возрастает риск отравиться. Решение денежных вопросов нужно отложить и проявлять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников.